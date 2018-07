Unglaublich, was da die Bayern auf die Räder gestellt haben! Der Schub des V8 hört einfach nicht auf, die Power ist nahezu über den gesamten Drehzahlbereich in einer brachialen Form vorhanden. Wehe, man steigt einmal stärker auf das Gaspedal. So nebenbei erwähnt: Tempo 200 ist in nur 11,1 Sekunden erreicht. Unser Testwagen regelt (theoretisch) erst bei 305 km/h ab … Ein regelrechtes Muss ist natürlich die optionale M Sportabgasanlage (1.910,15 ) – gerade mit offener Klappe (übrigens die Standardposition bei jedem Start) gibt sich die Limousine als akustischer Hochgenuss, ehrlich authentisch.

Bewegen lässt sich der M5 von „brav“ (ja, der Supersportwagen kann auch alltagstauglich sein) bis „irre“. Alles (Fahrwerk, Lenkung, Bremsen, Getriebe) ist in mehreren Stufen einstellbar. Per Knopfdruck kann man auch den Allrad deaktivieren, dann hat man einen lupenreinen Heckantrieb, dazu ein ausgeschaltetes ESP – das sollten aber wirklich nur echte Profis machen.

Genie oder Wahnsinn? Beides – und gerade das macht diesen BMW zu einem Erlebnis!