M760e: Scharf & sparsam

Festhalten ist hier angesagt! Der 7er ist normalerweise eine Chauffeurslimousine, aber beim M760e will man auf keinen Fall hinten sitzen, sondern vorne, vorne hinter dem Lenkrad. Von der Chauffeurslimousine zum Fahrerauto.

Mit einer Systemleistung von 571 PS braucht sich der Mega-BMW, der nach wie vor stark polarisiert (ja, ok, über die überdimensionale Niere kann man schon diskutieren), vor nichts und niemandem verstecken. Wenn es sein muss, dann sprintet der Münchner weg als gäbe es kein Morgen (in 4,3 Sekunden auf Tempo 100). Aber ehrlich gesagt: Das Dahincruisen macht mit ihm am meisten Spaß! Und wenn man mit dem scharfen 7er dementsprechend „normal“ unterwegs ist, dann kann man leicht einen Durchschnittsverbrauch von fünf Liter erreichen. Herrlich: Das Fahrwerk kann äußerst komfortabel sein. Im Innenraum fühlt man sich zudem wie in einer (fahrenden) Ruhezone, die Materialien und das Raumgefühl sind überragend. Netter Gag: Bei den automatischen Türen schließt die Fahrertür, wenn man auf die Bremse tritt.

Fazit: Zweifelsfrei eines der besten Autos der Welt ...

Test: BMW M760e xDrive

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 5.391 x 1.950 x 1.544 Millimeter, Radstand 3.215 Millimeter, Eigengewicht 2.525 Kilogramm, Kofferraumvolumen 525 Liter. Motor: Plug-in-Hybrid – Turbobenziner, sechs Zylinder (Reihe), 2.998 Kubikzentimeter, 381 PS; Elektromotor, 197 PS, Batterie mit einer Nettokapazität von 18,7 kWh; Systemleistung 571 PS, Systemdrehmoment 600 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (abgeregelt), ab 1,1 Liter Super 98 pro 100 Kilometer bzw. ab 25 Gramm CO2 pro Kilometer (laut WLTP), elektrische Reichweite bis zu 84 Kilometer. Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 144.500 Euro (Testauto, Listenpreis).