Die Zeiten ändern sich. Leider. Die Marke, die „Freude am Fahren“ stolz als ihren Wahlspruch verwendet, cancelt beim 1er eine Eigenschaft, die vielen Autofans die meiste Freude bereitet: den Hinterradantrieb.

Mit gemischten Gefühlen setzen wir uns in den 1er – und fahren weg. Schon nach wenigen Metern stellen wir mit Freude fest: München kann auch Frontantrieb! Aus sportlicher Sicht: Alles ist in bester Ordnung! Der 1er mit Frontantrieb fährt flink, sicher, lebendig – er macht Spaß … Aber trotzdem fehlt irgendwie das gewisse Etwas.

Unser Testwagen war mit 150 Diesel-PS ausgerüstet, der Vierzylinder erledigt seine Aufgabe ordentlich. Passt perfekt dazu: die Acht-Gang-Automatik, die hervorragend agiert. Der BMW wird richtig straff in der Stellung Sport und hat selbst im Modus Comfort noch reichlich direkte Rückmeldung vom Asphalt in petto. So richtig geschmeidig geht es im 1er nie zu. Aber ehrlich: Das wollen wir auch gar nicht – bezüglich Dynamik ist der Fünftürer perfekt abgestimmt.