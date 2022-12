Bischt a Tiroler, bischt a Mensch … Beim diesjährigen BMW-WinterDrive in Sölden konnten wir den neuen X1 am Gletscher ausgiebig testen. Respekt, was der SAV alles kann, auch dank der vielen Assistenzsysteme. Fiel sofort auf: Der iX1 schob beim Bergabfahren von hinten mächtig an, da überzeugte uns der Verbrenner mehr. Nicht unwichtig am kalten Gletscher: Die Sitzheizung funktionierte tadellos. Danke!

Foto: BMW