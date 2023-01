Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.500 x 1.845 x 1.642 Millimeter, Radstand 2.692 Millimeter, Eigengewicht 1.765 Kilogramm, Anhängelast gebremst 2.000 Kilogramm, Kofferraumvolumen 500 bis 1.545 Liter, Tankinhalt 45 Liter.

Motor: Common-Rail-Turbodiesel mit 48-Voll-Mildhybrid-Technologie, vier Zylinder, 1.995 Kubikzentimeter, 211 PS (plus 19 PS), 400 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h, in 7,4 Sekunden auf Tempo 100, ab 4,9 Liter pro 100 Kilometer, ab 126 Gramm CO 2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6d.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (sieben Gänge).

Preis: ab 50.600 Euro (Testauto, Listenpreis) – Frontkollisionswarner, Parkassistent mit Rückfahrkamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Navigationssystem. Preis des Testwagens: knapp 70.000 Euro (Driving Assistent Professional, adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Panoramaglasdach).