Kein Scherz: Der Atto 3 ist jetzt um 5.010 Euro günstiger!

BYD, der global erfolgreichste Hersteller von elektrifizierten Fahrzeugen, hat im ersten Halbjahr 2023 weltweit mehr als 1,26 Millionen Pkw (davon 616.810 Elektroautos) an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 96 Prozent, wobei der Absatz von Elektroautos um 90,66 Prozent zunahm.

Dieser Erfolg ermöglicht Skaleneffekte, die nun auch in Österreich in einem neuen attraktiven Listenpreis des Atto 3 resultieren: Der E-Kompakt-SUV ist ab sofort zu einem Privatkundenpreis (inklusive Steuern, Österreich-Paket und 5.400 Euro E-Mobilitätsbonus) von 34.980 Euro (Comfort) bzw. 37.380 Euro (Design) erhältlich. Das entspricht einer Preisreduktion von 5.010 Euro – bei gleichbleibender Serienausstattung, die unter anderem eine 60,5 kWh große Antriebsbatterie, dreiphasiges AC-Laden, Panoramaglasdach, drehbaren Touchscreen, Wärmepumpe und Vehicle-2-Load-Funktion umfasst.

„Bestes Preis/Leistungs-Verhältnis“

Danijel Dzihic, Managing Director CCI Car Austria GmbH: „Der E-Automarkt ist in Europa in den vergangenen Monaten stark in Bewegung gekommen, insofern freut es uns, dass wir mit BYD in Österreich bei den Elektroautos weiterhin das beste Preis/Leistungs-Verhältnis bieten können. Mit der Listenpreisreduktion schaffen wir volle Transparenz für alle Kunden und verstecken das beste Angebot nicht hinter Rabatten oder Aktionen. Das entspricht unserer Vision, die E-Mobilität zu demokratisieren und für alle leistbar zu machen.“

Diesem Ansatz folgt auch die Positionierung des Dolphin, der ab Herbst 2023 in Österreich erhältlich ist. Danijel Dzihic: „Mit dem Dolphin können wir als erste Marke in Österreich ein Hightech-E-Auto in der Kompaktklasse zum Preis eines Verbrenners anbieten, das keine Abstriche bezüglich Komfort, Reichweite oder Ausstattung macht.“ Das 4,3 Meter lange Elektroauto ist mit zwei Batteriegrößen (45 kWh bzw. 60,5 kWh) und einer beispiellos umfangreichen Serienausstattung zwischen 25.980 und 32.980 Euro (inklusive Steuern, Österreich-Paket und 5.400 Euro E-Mobilitätsbonus) erhältlich. „Wir reden nicht von der leistbaren E-Mobilität in ein paar Jahren, sondern bieten E-Mobilität zum Preis eines Verbrenners ab sofort an. Mit dem Dolphin bekommen die Kunden zwischen 340 und 427 Kilometer WLTP-Reichweite, höchste Verarbeitungs- und Materialqualität, einen sehr großzügigen Innenraum und eine Top-Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt.“

Alle BYD-Modelle – auch der Seal, der ebenfalls im vierten Quartal in Österreich startet - sind standardmäßig mit der Blade Battery ausgerüstet, einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die weder Kobalt, Nickel noch Cadmium enthält und daher besonders nachhaltig, sicher und langlebig ist. Danijel Dzihic: „Wir garantieren bei der Batterie 5.000 Ladezyklen und eine Laufleistung von acht Jahren bzw. 200.000 Kilometer – auch das ist ein Bestwert in Europa!“