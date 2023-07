Und der Sieger ist ein Chinese, der Dolphin!

Mit dem Dolphin bringt der chinesische Hersteller BYD einen fünftürigen Stromer zum Kampfpreis in Stellung – abzüglich der zumindest heuer noch für Privatkunden geltenden Kaufprämie ist der pfiffige Kompakte in der Größe eines VW ID.3 ab 25.980 Euro zu haben. Er unterbietet damit die vergleichbare europäische Konkurrenz um rund 10.000 Euro.

Der BYD Dolphin ist das erste kompakte Elektroauto ohne Verzicht zum Preis eines Verbrenners! Pascal Sperger, PR- und Produktmanager BYD Austria

Auch in den Proportionen ähnelt der 4,29 Meter lange Dolphin (maximales Kofferraumvolumen: 1.310 Liter) dem ID.3 und verpackt sie in einen sympathischen, eigenständigen Look mit vielen frischen Akzenten. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte der elektrisch zwischen Hoch- und Querformat drehbare 12,3-Zoll-Touchscreen bekommen, wie ihn BYD optional auch bereits im größeren SUV-Bruder Atto 3 anbietet. Im Dolphin ist er allerdings bereits serienmäßig an Bord, ebenso das Infotainmentsystem in vollem Umfang samt Navigation. Ansprechend sind auch die neoprenartigen, weichen Interieur-Oberflächen und das schwungvolle, aber dennoch unverspielte Cockpit-Layout. Mit adaptivem Tempomat, 360-Grad-Kamera und schlüssellosem Zugang sind weitere praktische Features an Bord, die anderswo vielfach noch extra bezahlt werden müssen. Bemerkenswert ist auch, dass BYD außerdem die effizienzsteigermde Wärmepumpe bereits ab dem Basismodell serienmäßig verbaut. Laden lässt sich mit maximal 88 kW Gleichstrom, in 29 Minuten wird von 30 auf 80 Prozent aufgeladen.

Angeboten werden bei uns drei Ausstattungen, wobei nur die Einstiegsvariante Active mit 95-PS-Motor und einer 44,9-kWh-Batterie (ca. 340 Kilometer Reichweite) konfiguriert ist. Die Trimm-Level Comfort und Design werden ausschließlich mit 204 PS und 60,4-kWh-Akku (427 Kilometer Reichweite) bestückt. Die Topvariante ist zudem mit Features wie WLAN-Hotspot, Panoramaglasdach und kontaktlosem Smartphone-Laden bestückt.

Vorerst stand für Testfahrten nur die stärkere Version (ab 31.480 Euro, Förderung bereits abgezogen) zur Verfügung. Der agile Antritt des Fronttrieblers sorgt für jede Mange Fahrspaß – nicht zuletzt, weil auch das Gesamtgewicht dank der kompakten, von BYD selbst entwickelten Blade-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat) gut 300 Kilogramm unter dem eines vergleichbaren ID.3 liegt. In der Verarbeitungsqualität liegt der chinesische Newcomer auf hohem Niveau, auch der Sitzkomfort passt tadellos. Zu bemängeln wären am ehesten das für europäische Geschmäcker etwas weich abgestimmte Fahrwerk, dass dafür aber selbst grobe Fahrbahnschäden rumpelfrei bewältigt (unter dem Strich ein gutmütiger Kerl). Die Lenkung könnte idealerweise ein wenig direkter sein. Die Eigenwilligkeit der Menüstruktur im Infotainmentsystem fällt vermutlich nur beim ersten Kontakt auf, wer einmal damit vertraut ist, wird sich ausreichend gut zurechtfinden.

Foto: BYD

Neu: BYD Dolphin

Vorverkauf ab sofort, der Dolphin ist um 1.000 Euro reservierbar. Die ersten Modelle werden im vierten Quartal 2023 in Österreich ausgeliefert. Mit 95 PS/44,9 kWh ab 25.980 (privat) bzw. 24.150 Euro (Business), mit 204 PS/60,4 kWh ab 31.480 bzw. 28.733,33 Euro. Jeweils inklusive Förderung und Österreich-Paket (Unterbodenversiegelung Alpenregion).