Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.500 x 1.859 x 1.695 Millimeter, Radstand 2.730 Millimeter, Wendekreis 10,7 Meter, Eigengewicht 1.819 Kilogramm, Anhängelast gebremst 1.300 Kilogramm, Kofferraumvolumen 460/600 bis 1.630 Liter, Tankinhalt 43 Liter.

Motor: Plug-in-Hybrid – Benzinmotor, vier Zylinder, 1.598 Kubikzentimeter, 181 PS, 300 Newtonmeter; Elektromotor, 110 PS, 320 Newtonmeter, Lithium-Ionen-Batterie (13,2 kWh/Ladezeit an einer 3,7-kW-Ladestation von 0 auf 100 Prozent in ca. drei Stunden und 30 Minuten, an einer 1,8-kW-Steckdose ca. sieben Stunden; elektrische Reichweite ca. 55 Kilometer); Systemleistung 225 PS, Systemdrehmoment 360 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 225 km/h (elektrisch 135 km/h), in 8,7 Sekunden auf Tempo 100, Spritverbrauch ab 1,5 Liter Super 95 pro 100 Kilometer (ab 33 Gramm CO2 pro Kilometer), Stromverbrauch ab 15,6 kWh pro 100 Kilometer, Abgasnorm Euro 6d-ISC.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge).

Preis: ab 44.490 Euro (Listenpreis/ Testauto – 1.250 Euro Förderung vom Staat, 1.250 Euro Förderung vom Importeur) – serienmäßig: Notbremsassistent, Spurhalteassistent, drei Fahrmodi (Electric, Hybrid und Sport), Advanced-Comfort-Federung, Advanced-Comfort-Sitze, Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik …