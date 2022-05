Werbung

Die Franzosen stellen sich in der Mittelklasse neu auf – und legen sich dabei nicht fest: Der C5 X ist weder Limousine noch Kombi noch SUV. Der Komfort wird bei dem 4,81 Meter langen Fünftürer so oder so großgeschrieben. Siehe das sanft, doch nicht schaukelig konfigurierte, aktive Federungssystem (Dämpfer mit doppeltem hydraulischem Anschlag), siehe die Lounge-Möblierung im Interieur, nicht zu vergessen das großzügige Platzangebot für Passagiere und Gepäck (Kofferraumvolumen bis zu 1.640 Liter).

Garniert ist das Ganze mit zeitgemäßer Elektronik, einem reichhaltig bestückten Team an Fahr- sowie Sicherheitsassistenten.

Der C5 X bietet das Beste aus mehreren Welten – ganz ohne Kompromisse!“ Andreas Blecha, Pressesprecher Citroën Österreich

Das Plug-in-Hybridsystem besteht aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner und einem Elektroaggregat – ergibt 224 PS (Systemleistung). Brav: elektrische Reichweite bis zu 55 Kilometer (emissionsfrei bis zu 135 km/h möglich).

Ausgelegt ist das Ganze auf ein entspanntes Dahingleiten, sportliche Ambitionen sind hier nicht so wichtig (aber durchaus möglich).

Allrad und Diesel beim C5 X? Fehlanzeige.