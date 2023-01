Citroën ë-C4 X Schwebender Zustand

Lesezeit: 2 Min PS Philipp Stalzer

Der 4,6 Meter lange Viertürer C4 X ist zwischen C4 und C5 X positioniert. Extravagant – plus praktischer 510-Liter-Kofferraum: ë-C4 X. Foto: Citroen

M it avantgardistischem Designansatz füllt Citroën die Kompaktklasse auf. Der C4 X ist ein viertüriger Crossover – und er kommt ausschließlich in der vollelektrischen Version nach Österreich. Name: ë-C4 X.