Neuer ë-C3: Der Preis ist heiß!

Der C3 ist ein Bestseller. Er wurde seit Einführung der ersten Generation im Jahr 2002 mehr als 5,6 Millionen Mal verkauft. Der C3 ist das beliebteste Citroën-Modell und macht 29 Prozent des europäischen Verkaufsvolumens der Marke aus. Jetzt scharrt die Generation Nummer 4 in den Startlöchern, vollelektrisch natürlich.

Erschwingliche Fahrzeuge anzubieten war schon immer ein wichtiger Teil der DNA von Citroën. Doch die Kundenerwartungen an Fahrzeuge im B-Segment haben sich geändert, insbesondere durch die steigende Beliebtheit von SUVs und dem zunehmenden Wunsch, in und außerhalb unserer Städte elektrisch zu fahren. Es ist für europäische Fahrzeughersteller schwieriger geworden, diese Erwartungen zu erfüllen. Mit dem neuen ë-C3 für europäische Käuferinnen und Käufer wagt Citroën genau das: ein frisches, dynamisches und komfortables Fahrzeug aus dem B-Segment, das umfassend ausgestattet ist, speziell für Europa entwickelt wurde und in Europa produziert wird und das zu Preisen ab 23.300 Euro auch noch erschwinglich ist. Thierry Koskas, CEO Citroën

Mit dem neuen C3 beginnt für Citroën ein neues Kapitel. Die mutige Marke erfindet sich selbst neu, um die Herausforderungen der Elektromobilität offensiv anzugehen. Mit dem ersten in Europa entworfenen und produzierten vollelektrischen B-Hatchback für Menschen, die die Vorteile der emissionsfreien Mobilität zu einem fairen Preis nutzen möchten, wird Elektromobilität für alle zugänglich gemacht.

Die kosteneffiziente BEV-Plattform, die der Stellantis-Konzern (zu dem Citroën gehört) erstmals zum Einsatz bringt, nutzt ein 44-kWh-LFP-Batteriepaket (Lithium-Ferro-Phosphat), um eine WLTP-Reichweite von bis zu 320 Kilometer zu erzielen. Die 100-kW-Gleichstrom-Schnellladefunktion ermöglicht das Aufladen von 20 auf 80 Prozent Kapazität in rund 26 Minuten. Mit seinem 113 PS starken Elektroaggregat und dem vollautomatischen Getriebe, das das Fahrzeug in rund elf Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h bietet, hat der neue ë-C3 mehr als genug Kraft und Leistung, um den Alltag und den Verkehr zu bewältigen, insbesondere in Städten und Vororten. Aber auch längere Strecken sollten mit ihm machbar sein ...

Feine Premiere: Zum ersten Mal in der C3-Geschichte stattet Citroën alle Versionen des komplett neuen ë-C3 serienmäßig mit dem exklusiven Advanced-Comfort-Fahrwerk aus. Und die Advanced-Comfort-Sitze des sind speziell auf das Fahrzeug abgestimmt und bieten durch die Verwendung von zusätzlichem Schaumstoff sowohl ein angenehmes und weiches Sitzgefühl als auch Halt. „Die Insassen haben das Gefühl, in einem bequemen Sessel zu sitzen, der sie an Ort und Stelle hält und sie von den Unebenheiten der Straße isoliert“, kommen die Franzosen ins Schwärmen.

Eine echte Neuerung im oberen Bereich des Armaturenbretts ist das Fehlen eines traditionellen Kombiinstruments. Im „kleinen“ Fünfsitzer kommt ein Head-up-Display zum Einsatz, das die Fahrzeuginformationen auf einen glänzend schwarzen Bereich zwischen dem oberen Teil des Armaturenbretts und dem unteren Teil der Windschutzscheibe reflektiert. Diese Lösung stellt sicher, dass keine doppelten Informationen angezeigt werden, wie es bei einem Head-up-Display und einem Kombiinstrument der Fall wäre. Der/die Fahrer/Fahrerin kann so problemlos auf alle wichtigen Infos zugreifen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.

Der Ordnung halber: Das Gepäckvolumen von 310 Litern hinter den Rücksitzen ist für die meisten Einkaufstouren ausreichend.

Und last but not least: 2025 soll eine Variante um 19.990 Euro (Listenpreis) nachgereicht werden, mit 200 Kilometer maximaler Reichweite.

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroen

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Foto: Citroën