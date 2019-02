Cupra ist eine noch junge Automarke, die sportliche Marke aus dem Hause Seat. Nur kurze Zeit nach dem ersten Geburtstag und pünktlich zum Genfer Autosalon (7. bis 17. März) präsentiert Cupra das erste eigene Concept Car – den Formentor.

Kurz zum Namen: Formentor heißt eine Halbinsel auf Mallorca. Wenn da nicht Urlaubsstimmung aufkommt?

Bei der Studie handelt es sich um einen CUV (Crossover Utility Vehicle). Trotz aller Eigenständigkeit ähnelt der Formentor optisch stark dem Tarraco, vor allem die Scheinwerfer und die Form des Kühlergrills erinnern an den bereits erhältlichen Seat-SUV. Das stämmige Heck erinnert eher an den Lamborghini Urus als an ein Seat-Derivat. An der höchsten Stelle des Dachs misst der Cupra gerade einmal knappe 1,54 Meter – die Studie ist trotz des Crossover-Labels erstaunlich flach und breit (rund 1,83 Meter, ohne Spiegel).

„Der Formentor ist für mich der Inbegriff wahrer Passion!“ Alejandro Romanos, Designdirektor Cupra

Ein Fahrzeug mit Ausstrahlung und Charakter, die Sportlichkeit wird durch einen niedrigen Schwerpunkt betont. Blick in den Innenraum: ebenfalls wow! Sportlenkrad, Schalensitze vorne, digitale Instrumente, „schwebender“ Zehn-Zoll-Touchscreen … Das Cockpit der Studie soll bereits zu 98 Prozent dem Serienstand entsprechen.

Angetrieben wird der Fünftürer von einem Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 245 PS. Rein elektrisch (also emissionsfrei)sollen bis zu 50 Kilometer möglich sein (laut WLTP-Fahrzyklus). Die Spanier versprechen: „Dank der adaptiven Fahrwerksregelung, der Differenzialsperre und der progressiven Lenkung bleibt das Fahrzeug unabhängig von Fahrbedingungen und Fahrstil zu jeder Zeit souverän und beherrschbar!“