Über Leistungsschwäche kann man sich beim ersten eigenentwickelten Cupra-Modell, dem Formentor, nicht beklagen. Das beginnt bei 150 PS – und geht serienmäßig bis 390 PS. Der VZ5 basiert auf einer motorischen Audi-Leihgabe: ein 2,5-Liter-Fünfzylinder-Benziner mit 390 PS.

Diese Topversion des Crossovers zirkulierte bisher in der katalanischen Heimat und in den bayerischen Alpenausläufern.

Der Cupra Formentor VZ5 ist die emotionale Speerspitze der Baureihe!“ Oliver Schmidt Pressesprecher Cupra Österreich

Jetzt ist der Ober-Cupra auch in Österreich gelandet und legte auf dem Red-Bull-Ring im Steirischen ein gleich zweifaches Debüt hin: in der Version mit besagten 390 PS und in einer Upgrade-Variante mit 450 PS (Topspeed 270 km/h), das Tuning kommt vom Autoveredler Abt. Trotz herbstlichen Wettereinbruchs stellte der Katalane seine Spurtstärke und Ausgewogenheit unter Beweis. Ebenso – und das unter nassen Bedingungen erst recht – seine Driftfreudigkeit im entsprechenden Fahrprogramm.

Im Begleittross des Formentor: der Vollelektriker Born mit 77-kWh-Akku und e-Boost – 231 PS stark. Ist das Performance-Paket an Bord, tritt die Stabilitätskontrolle in den Hintergrund. Und dann kann auch der ansonsten fahrdynamisch streng gezähmte Stromer sogar driften.