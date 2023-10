Jogger & Co.: Beeindruckende Erfolgsgeschichte

Wir statten unsere Fahrzeuge nur mit dem aus, was wirklich gebraucht wird! Valeska Mayr-Haaf, Pressesprecherin Dacia Österreich

Dacia ist ein Phänomen. Aus dem einstigen Ostblock-Label hat sich ab 2005 (mit der Übernahme durch Renault) eine Erfolgsgeschichte entwickelt, die in bisher acht Millionen abgesetzten Fahrzeugen gipfelt. Mit hohem Anteil an privaten Kunden. In Österreich ist die Marke seit 2005 präsent, derzeit flächendeckend mit 16 Haupthändler-Standorten plus deren Partnern. Der Marktanteil beträgt hierzulande aktuell 3,9 Prozent, das sind 7.060 abgesetzte Fahrzeuge in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Spitzenreiter ist der Sandero, mit heuer bisher 2.581 Einheiten, gefolgt vom Duster. Auf Platz 3 im Austro-Modellranking rangiert der Jogger, Vierter ist der vollelektrische Spring.

Als Quelle des Erfolgsgeheimnisses bezeichnet Dacia nicht alleine das günstige Preis/ Leistungs-Verhältnis, sondern auch die Reduktion aufs Wesentliche – ohne Schnickschnack – bei gleichzeitiger technischer Entsprechung gesetzlicher Anforderungen. Klar, zwischen dem wirklich simplen, anfangs belächelten Logan, dem Modell der ersten Stunde, und dem heutigen, noch jungen Jogger liegen Welten, optisch und technisch. Nicht zu vergessen den Duster, der als Wendepunkt bezeichnet wird, der sich seit 2010 als funktioneller Kompakt-Allrounder auf allen gesellschaftlichen Ebenen etabliert hat. Hohen Anteil am aktuellen Erfolg hat die Trans- formation des Designs, mit markant-modernem Logo. Das auf einen Schlag, am 24. Oktober 2022, auf allen neu produzierten Modellen appliziert wurde, am rumänischen Standort in Mioveni ebenso wie in den marokkanischen Produktionen (Tanger, Casablanca).

Die Weichen für eine Weiterführung und Steigerung des Dacia-Aufstiegs sind bereits gestellt: 2024 kommt der Duster komplett neu. Für 2025 ist der Bigster angesagt, mit dem man sich im C-Segment stärker aufstellen will. Gerade aktualisiert und upgedatet wurde der Spring. Unter Teilstrom gesetzt ist der Jogger. Mit weiteren Elektrifizierungsschritten oder zumindest deren Ankündigung hält sich die Chefetage zurück. Christoph Dridi, Vizepräsident von Dacia, dazu: „Wir haben einen großen Bruder (Renault, Anmerkung der Redaktion), wir müssen deshalb nicht Vorreiter sein und können ein wenig später dran sein.“ Nicht zuletzt, weil die Marke weiterhin leistbare Mobilität offerieren will ...

Wissenswertes

Derzeit ist Dacia mit vier Baureihen in Österreich präsent: Sandero (Benziner), Duster (Benziner, Diesel), Jogger (Benziner, Vollhybrid), Spring (Vollstromer, aktuell das günstigste Elektroauto – ab 22.590 Euro). Die neue Duster-Generation startet nächstes Jahr. Der Bigster (C-Segment-Crossover) folgt dann ein Jahr später.