Karosserie: fünf Türen, vier Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 3.734 x 1.579 x 1.516 Millimeter, Radstand 2.423 Millimeter, Wendekreis 9,5 Meter, Eigengewicht 1.045 Kilogramm, Kofferraumvolumen 270 bis 1.100 Liter, maximale Laderaumlänge 1.942 Millimeter.

Motor: Elektromotor, 44 PS, 125 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 125 km/h, in 5,8 Sekunden auf Tempo 50 bzw. in 19,1 Sekunden auf Tempo 100, Lithium-Ionen-Batterie mit 27,4 kWh, DC-Schnellladung 30 kW in 56 Minuten (von null auf 80 Prozent), bis zu 230 Kilometer Reichweite (City-Zyklus bis zu 305 Kilometer).

Kraftübertragung: Frontantrieb, Ein-Gang-Automatikgetriebe (kein P-Modus).

Preis: ab 22.190 Euro (Testauto; ohne Förderungen) – sechs Airbags, Klimaanlage, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsbegrenzer, Radio, Bluetooth.