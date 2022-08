Werbung

„Der DS 4 Cross ist eine Kompaktlimousine für Abenteurer“, schwärmen die Franzosen. Mhhh.

Auf alle Fälle lehnt sich der DS 4 Cross an das SUV-Design an (eine erhöhte Bodenfreiheit gibt es nicht, muss auch nicht sein). Und der Innenraum ist schick, vieles von Pariser Modehäusern inspiriert.

Komfortabel: Unser Testwagen hatte serienmäßig ein aktives Fahrwerk, das per Kamera den Zustand der Straße vor dem Auto scannt und entsprechend der Wellen und Schlaglöcher die Federraten vorwählt. Die Advanced Traction Control ist optional erhältlich: Per Knopfdruck kann das ESP so verändert werden, dass der Fünftürer auf Sand, Schnee und Schlamm besseren Halt findet.

Fein auch die Systemleistung von 224 PS beim PHEV: kräftiges Drehmoment aus dem Stand heraus, müheloses Beschleunigen – und ein kaum hörbarer Antrieb. Ein angenehm leises Auto.