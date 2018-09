DS Automobiles nimmt Fahrt auf! Die Edelmarke, 2014 als von Citroën abgelöstes Premium- & Luxus-Label innerhalb der PSA-Gruppe gegründet, baut die Modellpalette neu auf. Aktueller und zweiter Schritt ist der Nachfolger des DS 3. Er behält seine Modellbezeichnung, outet sich wie sein großer Bruder

DS7 (seit heuer auf dem Markt) mit dem Zusatz Crossback als Angehöriger des SUV-Segments, allerdings, wie seine engen Verwandten von Citroën und Peugeot ohne echte Allradoption.

Der 4,12 Meter lange Dreier sieht dem Siebener ähnlich, er hat dennoch seine spezifische Identität behalten. Das Designmerkmal der seitlichen Haiflossen wurde nicht nur beibehalten, sondern angesichts der neuen Fünftürigkeit stärker akzentuiert. Futuristische Akzente, entnommen aus dem Concept DS E-Tense, sollen auf die Zukunft der Antriebsalternativität verweisen. Wobei DS-Automobiles-Boss Yves Bonnefont konstatiert: „Die Zukunft ist jetzt!“

„Mit dem DS 3 Crossback schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der PSA-Gruppe auf, das sich der Elektrifizierung widmet …“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher DS Automobiles Österreich

Die verkörpert der DS 3 Crossback schon mit seinem Unterbau! Er steht auf der neuen CMP-Konzernplattform (Common Modular Platform) für die Klein- und Kompaktwagen. Folgend dem Auftrag an DS Automobiles, an die Tradition der technischen und optischen Avantgarde anzuknüpfen, ist er das erste Modell innerhalb der PSA-Gruppe, das auf der skalierbaren und für unterschiedliche Antriebsstränge adaptierbaren Baubasis steht.

Die Aluminium-architektur sorgt für Leichtgewichtigkeit, Steifigkeit, Fahr- und Geräuschkomfort sowie Agilität. Das Interieur ist eine auf Kleinwagendimension zugeschnittene Interpretation des großen DS 7 Crossback, inklusive der Mittelkonsole. Dazu kommen Feinheiten wie versenkbare Türgriffe und ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem via Smartphone-App. Es ist von mehreren autorisierten Piloten nutzbar.

Der DS 3Crossbackübernimmt die Mittelkon-sole vom DS 7 Crossback.Im Innenraumdominiert ein futuristischer Designstil. | NOEN

Das Motorenprogramm ist dreifach aufgestellt. Zum Einsatz kommt auf der Benzinerseite der mehrfach preisgekrönte 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo mit 100 oder 130 oder 155 PS (Letzterer in Kombination mit Acht-Gang-Automatik), die Diesel-fraktion vertritt der neue 1,5-Liter, vorerst mit 130 PS. Als zweiten Botschafter der Elektrifizierung (der DS 7 Crossback startet kommendes Jahr als Plug-in-Hybrid) hat man auch eine reine Elektroversion entwickelt. Ein von Continental zugekauftes Elektroaggregat (eine Eigenentwicklung ist geplant) leistet 136 PS (und 260 Newtonmeter).

Der Litium-Ionen-Akku ist so im Wagenboden eingebaut, dass das Kofferraumvolumen auf dem Niveau der Verbrennermodelle bleibt (350 Liter). Das Batterie- und Klimamanagement wird über eine Wärmepumpe geregelt. Mit 50 Kilowattstunden Kapazität wird die Reichweite mit 300 Kilometern laut WLTP angegeben. An einer Wallbox ist der Energiespeicher mit Elf-Kilowattstunden-Lader in fünf Stunden gefüllt, mit 100-Kilowattstunden-Schnellladung braucht es eine halbe Stunde auf 80 Prozent.

Das Avantgarde-Bekenntnis versteht DS Automobiles nicht alleine in Bezug auf die Technik und auf das Design, es betrifft ebenso das Luxus-Statement in französischer Interpretation. Das inkludiert eine breite Auswahl an Ausstattungen (Leder, Textilien und alternative Materialien, Designs, Stickereien im DS-Logo-Diamantmotiv) und kontrastierende Karosserie- sowie Dachfarben.

Die Mitgift-Niveaus sind Paris-inspiriert, sie heißen Montmartre, Bastille, Rivoli und Opéra, es gibt auch weiterhin Performance. Zum Marktstart kommt die limitierte Sonderedition La Prémière hinzu. In den Ausstattungen enthalten sein kann – neben Sicherheits- und Fahrassistenz mit adaptivem Abstandsregeltem-

pomat, Spurhalte- und Parkhelfer – auch Voll-LED-Matrix-Licht. Dazu kann man haben: induktives Laden, Premium-HiFi-System (Focal) und vieles mehr.