Werbung

Kleine SUVs sind gefragt, kleine SUVs sind sauber, vorbildlich sauber (sorry, liebe Klimaklebeaktivisten).

DS Automobiles wird den neuen, gezielt überarbeiteten DS 3 (der Zusatzname Crossover gehört so wie beim DS 7 der Vergangenheit an) in Österreich ausschließlich mit Elektromotor – und somit ohne CO 2 -Ausstoß – anbieten. Der neue DS 3 E-Tense hat dabei einen völlig neuen Elektromotor, „der von dem in der Formel E erworbenen Know-how profitiert, siehe hohe Effizienz“, wie die Leute der Pariser Nobelmarke stolz betonen.

156 PS stark (vorher 136 PS; es bleibt bei 260 Newtonmeter), Batterie mit einer Kapazität von 54 kW (vorher 50 kWh), Reichweite bis zu 402 Kilometer (vorher bis zu 320 Kilometer) – und im Stadtverkehr sollen mit dem 4,12 Meter Fünftürer/Fünfsitzer maximal 573 Kilometer möglich sein. Diese 573 Kilometer haben wir nicht ausprobiert, aber das Fahrverhalten des DS 3 ist schon eine feine Sache.

Der DS 3 E- Tense macht Spaß und ist vorbildlich sauber …“ ChristopH Stummvoll, Pressesprecher DS Automobiles Österreich

Rundweg positiv – komfortabel (soft abgestimmtes Fahrwerk), gutmütig, handlich! Das Angasen ist nicht seine Sache, aber wenn es muss, geht es natürlich auch flotter. Schluss mit lustig ist bei Tempo 150, da wird abgeregelt. Der Sprint auf 100 km/h wird in 9,1 Sekunden erledigt. Aber viel wichtiger ist der Speed beim Laden: Eine halbe Stunde dauert es an einer DC-Schnellladestation (100 kW) von zehn auf 80 Prozent. Zurück zum Fahren – hier stehen drei Modi zur Auswahl: Normal, Sport und Eco. Richtig eingestellt, kann die Rekuperation schon sehr brav beim Sparen helfen.

Neu beim neuen DS 3 (den es außerhalb von Österreich weiterhin mit Verbrennermotoren geben wird): selbstbewussterer Kühlergrill mit LED-Scheinwerfern (bei der Optik gab es keine Revolution), die Farben Diva-Rot und Seiden-Grau, Infotainmentsystem, 360-Grad-Kamera … Wie gehabt: die (exklusive) Liebe zum Detail – herrlich!