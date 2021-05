Der Citroën DS („die Göttin“) von 1955 ist mit seinem avantgardistischen Auftritt und der Fülle von technischen Innovationen längst Kult. Und mittlerweile hat es DS zu einer eigenen Automarke geschafft, eine Nobelmarke aus Frankreich.

Premiere: Der DS 3 Crossback E-Tense ist der erste vollelektrische SUV von PSA (Stellantis). Ein Mini-SUV. Ein Eyecatcher. Ein Auto, das polarisiert – und das finden wir gut so! Cool die versenkbaren Türgriffe, nicht so cool die in der Mittelkonsole angebrachte Fensterheberbetätigung. Fällt sofort auf: die hochwertige Qualität der Materialien im Innenraum. Wow! Mit 136 PS war unser Testwagen perfekt motorisiert, das Aggregat sorgt nicht nur in der Stadt für ordentlichen Vortrieb.

Bei Tempo 150 ist Schluss mit lustig. Aus Stromspargründen: Je schneller man fährt, umso schneller wird die Batterie leer. Wir schafften 270 Kilometer, was okay ist. Tipp für das Stromsparen: Bei Bergabfahrten den Rekuperationsmodus (B) nehmen. Im normalen D-Modus geht der E-Tense immer wieder ins Segeln über, ohne zu bremsen und zu rekuperieren. Fahreindruck? Rundweg positiv – komfortabel, gutmütig, handlich!