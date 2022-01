Ein Auto mit Charakter

Ein Designerstück ist die vierte Tucson-Generation. Im Vergleich zum Vorgänger wie Tag und Nacht. Das Exterieur kann als mutig, experimentierfreudig und futuristisch bezeichnet werden. Hyundai-Designer sprechen von „parametrischer Dynamik“. Das Interieur präsentiert sich aufgeräumt, raffiniert und edel.

Bei der Bedienung von Klima, Navi & Co. setzen die Koreaner aber weiterhin auf Knöpfe – Old School kann noch immer sexy sein. Zum ersten Mal in einem Hyundai verfügt der SUV über eine Multi-Air-Modus-Technologie. Eine Kombination aus direkten und indirekten Lüftungsauslässen für die Klimatisierung und Heizung – angenehmeres Raumklima.

Fahreindruck? Man steigt ein, man fühlt sich wohl! Unter der Motorhaube ein Diesel mit 136 PS, Mildhybrid – das reicht in Zeiten wie diesen völlig. Angenehm die Geräuschdämmung. Das Fahrwerk hat uns beeindruckt: 1a, hoch der Fahrkomfort. Statt eines Automatikwählhebels hat man Tasten für die Fahrmodi.