47.614 Pkw wurden 2020 in NÖ neu zugelassen – das ist ein Minus von 22,1 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Corona hat auch die blau-gelbe Autobranche in eine tiefe Krise gestürzt. Wolfgang Schirak, Branchenobmann Fahrzeughandel in der NÖ Wirtschaftskammer, atmet tief durch: „Immerhin sind wir besser als Österreich gesamt gesehen, wo es ein Minus von 24,5 Prozent gibt. Ein schwacher Trost …“ Österreichweit wurden im vergangenen Jahr 248.740 Pkw neu zugelassen – das bedeutet: Schlechtestes Jahr für die Automobilwirtschaft seit 33 Jahren!

Der St. Pöltner nennt die Corona-Pandemie und die damit verbundene, anhaltend schlechte Wirtschaftslage sowie die schwierigen politischen Rahmenbedingungen mit permanenten Steuererhöhungen als Gründe für den Einbruch am Automarkt. Und er sieht nicht so schnell ein Licht am Ende des Tunnels, sondern ein weiteres hartes Jahr auf die Branche zukommen: „Ich schließe da ein Sterben von kleinen wie großen Autohäusern nicht mehr aus.“ Die Entwicklung sei dramatisch. Mitte 2021 kommt die „NoVA neu“ noch dazu (auch für Kleintransporter). Wird es deshalb Vorziehkäufe geben? „Normalerweise würde ich jetzt ja sagen, aber was ist heutzutage noch normal“, sagt ein nachdenklicher Wolfgang Schirak.

Erfreulich: Die reinen Elektroautos legten 2020 um 79,3 Prozent zu (2.944 Neuzulassungen) – dank hoher Förderungen.