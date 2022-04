E-Mobilität: Strom ist die treibende Kraft

Werbung

Aktuell gilt die Euro 6 als Abgasnorm. Sie begrenzt für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht nur den Ausstoß von CO 2 (maximal 95 Gramm pro Kilometer über die gesamte Fahrzeugpalette hinweg), sondern auch unter anderem die Emissionen an Kohlenmonoxid und Stickoxiden. Für 2025 steht voraussichtlich die nächste Stufe der Abgasbegrenzung bevor. Euro 7 betrifft zum Beispiel auch Ammoniak.

Und in Diskussion steht eine geplante Erweiterung der aktuellen Prüfverfahren (WLTP, RDE) um Reifen- und Bremsbelagabrieb (Feinstaub). Das würde auch die momentane Ausweichstrategie für Fahrzeuge, bei der vor allem CO 2 im Zentrum steht, betreffen: die Elektrifizierung der Antriebe. Der Hauptfokus der Hersteller liegt, was Neuentwicklungen betrifft, auf der Batterietechnologie.

Das Spektrum bei den Vollelektrikern ist breit – es reicht vom Kleinstwagen Dacia Spring über Kompakt-SUV à la Škoda Enyaq iV und Hyundai Ioniq 5 bis zur Luxus-Limousine Mercedes-Benz EQS (Reichweite bis 740 Kilometer, WLTP). Eine Reihe weiterer Modelle steht vor dem Start, siehe Toyota bZ4X, siehe VW-Bus ID.Buzz.

Für bereits bestehende, aber auch neue Modelle greifen viele Marken zur Brückentechnologie der Hybridisierung von Verbrennungsmotoren. Auch hier ist die Bandbreite groß. Mild elektrifizierte Systeme basieren in der Hauptsache auf riemengetriebenen Startergeneratoren, häufig im Verein mit einem 48-Volt-Bordnetz. Das betrifft bei allen Marken, von Alfa Romeo (siehe den neuen Tonale) bis Jaguar/Land Rover (siehe den neuen Range Rover), sowohl Benziner als auch Diesel.

In Vollhybridsystemen arbeiten generell Ottomotoren mit einem bis zwei Elektroaggregaten zusammen. Jüngste Beispiele sind hier der Toyota Yaris Cross und der Honda HR-V.

Aufladbare Hybridsysteme – Plug-in-Hybride mit rein elektrischer Reichweite – haben fast durchwegs ebenfalls Benziner als Kooperationspartner. Einzige Ausnahme ist Mercedes-Benz, ein Beispiel für einen Diesel-PHEV ist unter anderem der GLC mit jenseits von 100 Kilometern E-Reichweite. Je nach System treiben die teilelektrischen Antriebssysteme entweder die Vorder- oder die Hinterräder an. Eine zunehmend größere Zahl an Herstellern nützt elektrischen Zusatzschub für das Bereitstellen von Allradantrieb. Siehe, im Stellantis-Konzern, DS9 E-Tense, Peugeot 508 Hybrid und Opel Grandland PHEV.

Exoten- und damit Ausnahmestatus hat die Spezies der Wasserstoff-Brennstoffzeller. Hier wird elektrischer Antriebsstrom aus einer Art Bordkraftwerk generiert. Auf dem Österreich-Markt zu haben sind derzeit der Hyundai Nexo und der Toyota Mirai.