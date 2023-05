Škoda: Sechs neue batterieelektrische Modelle bis zum Jahr 2026

Škoda beschleunigt seine Elektromobilitätskampagne und -transformation. Bis 2026 wollen die Tschechen ihr Angebot an Elektrofahrzeugen auf sechs Modelle erhöhen, darunter vier komplett neue Modelle und zwei aktualisierte Varianten der Enyaq-iV-Familie.

Bis 2027 investiert Škoda insgesamt 5,6 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Zugleich gestaltet der Hersteller das elektrische Modellangebot noch vielseitiger: mit einer Neuerscheinung im Segment der kleinen SUV, einem Kompakt-SUV namens Elroq, einem großzügigen Kombi und einem Siebensitzer. Während dieser Transformationsphase spielen moderne und hocheffiziente Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybridantriebe weiterhin eine bedeutende Rolle im Škoda-Portfolio. Mit den neuen Generationen des Superb und Kodiaq, dem aufgewerteten Octavia, Kamiq und Scala sowie den neuen batterieelektrischen Modellen wird Škoda bald das vielseitigste Modellportfolio seiner Unternehmensgeschichte anbieten. Und dabei das Beste aus zwei Welten kombinieren, um Kunden in verschiedenen Märkten den richtigen Škoda für jeden Geschmack und jede Anforderung zu bieten.

„Mit sechs neuen batterieelektrischen Modellen in allen Segmenten bis 2026 bewegt sich Škoda noch schneller in Richtung einer nachhaltigen, elektrischen, individuellen Mobilität. Zusammen mit unseren neuen und hocheffizienten konventionellen Verbrennungs- und Plug-in-Hybridmodellen bieten wir was Beste aus zwei Welten.“ Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender Škoda Auto

Enyaq iV und Enyaq Coupé iV führte der Hersteller 2020 bzw. 2022 als erste Škoda-Modelle auf Basis des Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB) der VW-Gruppe erfolgreich ein. Beide Modelle erhalten 2025 ein umfangreiches Update, um die neue Designsprache zum Ausdruck zu bringen, die alle zukünftigen Elektrofahrzeuge von Škoda charakterisieren wird.

Zudem wird es bis 2026 vier komplett neue batterieelektrische Fahrzeuge geben:

den „Small“, ein zukünftiges Einstiegsmodell im A0-Segment;

den „Compact“, ein rein elektrischer Nachfolger des Kompakt-SUVs Karoq namens Elroq;

den „Combi“, der die erfolgreiche Kombitradition bei Škoda fortsetzen wird;

den „Space“, die Serienversion des vorgestellten Siebensitzer-Konzeptfahrzeugs, die das Portfolio am oberen Ende abrunden wird.

Der „Combi“, das erste batterieelektrische Fahrzeug der Marke in dieser Karosserievariante, ist eine starke Ergänzung zum bestehenden Portfolio. Er verkörpert die Kernwerte der Marke und transportiert die Stärken dieser beliebten Karosserievariante in die Ära der Elektromobilität. Alle BEV werden künftig die unverwechselbare „Modern Solid“-Designsprache tragen, die die Charakteristiken der Škoda DNA unterstreicht: Robustheit, Funktionalität und Authentizität.

Fahrzeuge mit fortschrittlichen, effizienten Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybridantrieb stellen während der Transformationsphase zur Elektromobilität weiterhin einen wichtigen Grundpfeiler im Modellportfolio des Unternehmens dar. Sie erfüllen die Kundenwünsche, während die Märkte in einem unterschiedlichen Tempo auf Elektromobilität umstellen. Für Škoda liegt der Fokus darauf, die Bedürfnisse von Kunden über alle Märkte hinweg zu bedienen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen ein breites Portfolio an erschwinglichen Modellen anbieten, die auf die individuellen Mobilitätsbedürfnisse seiner Kunden eingeht – sei es mit elektrischem Antrieb, konventionellen Verbrennungsmotoren oder Plug-in-Hybridantrieb.