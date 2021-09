E-Autos überholten Diesel bei Neuzulassungen in NÖ .

Von Jänner bis August 2021 sind in Niederösterreich mehr E-Fahrzeuge als Dieselautos zugelassen worden. 5.410 Elektrofahrzeuge waren es: "Erstmals haben die E-Pkw mit 600 Neuzulassungen die Dieselfahrzeuge in der Zulassungsstatistik überholt", so Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).