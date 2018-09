In der Mole Antonelliana, einem Wahrzeichen von Turin, in dem das nationale Kinomuseum untergebracht ist, stellte Fiat seinen neuesten Spross vor: den neuen 500X. Er ist neben dem normalen 500er das wichtigste Modell der Reihe und in einigen europäischen Ländern sogar Marktführer in seiner Klasse (europaweit seit 2016 stets unter dem Top 5 im Segment).

Nun wurde er äußerlich gezielt und dezent überarbeitet und glänzt vor allem mit einem Plus an Ausstattung schon in der Basisversion. Optisch wurde vor allem an der Frontpartie gearbeitet (nach wie vor eine sympathische Erscheinung): Neue Stoßfänger (bei der Modellvariante Urban), ein LED-Tagfahrlicht sowie auf Wunsch erhältliche Voll-LED-Hauptscheinwerfer prägen nun das Erscheinungsbild. Auch die Heckleuchten sind nun als LED ausgeführt. Fällt auch sofort auf: der neu gestaltete Unterfahrschutz bei den Varianten City Cross und Cross.

„Der 500X ist das erste Modell der Mar-ke Fiat, das mit einer neuen Generation von Turbobenzinern – Name: FireFly – angeboten wird.“ Andreas Blecha, Pressesprecher FCA Österreich

Serienmäßig an Bord sind jetzt ein Spurhalteassistent sowie eine Verkehrszeichenerkennung und ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent, der ein Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verhindern kann. Dazu kommt ein über ein sieben Zoll großes Touchscreen gesteuertes Infotainmentsystem, das mit Apple Car Play und Android Auto kompatibel ist. Neu auch die Armaturen, die nun besser ablesbar sind und deren Mittelbildschirm in weiten Bereichen konfigurierbar ist.

Neu sind zwei FireFly-Turbobenziner (mit Partikelfilter) – 1,0-Liter-Dreizylinder und 1,3-Liter-Vierzylinder, 120 und 150 PS stark (ab 133 Gramm CO2 pro Kilometer). Dazu wurde der schon in der ersten Generation verbaute 1,6-Liter-Vierzylinder-Saugerbenziner mit 110 PS komplett überarbeitet. Alle Triebwerke, auch die drei Turbodiesel mit einer Leistung von 95, 120 und 150 PS, ebenfalls mit Update und mit einem SCR-Katalysator ausgerüstet, entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Im Fahrbetrieb überrascht der 120 PS starke Dreizylinder-Benziner mit einer ausgezeichneten Laufruhe und einer Elastizität, die man diesem eher kleinvolumigen Triebwerk kaum zutrauen würde. Auch in den Bergen rund um Turin kann man damit recht schaltfaul unterwegs sein, ohne dass der Motor in irgendeiner Weise seinen Unmut äußert. Wie gehabt sind die Platzverhältnisse im 4,3 Meter langen Fünftürer vorne ausgezeichnet, hinten so lala.

Start & Preis. Ab sofort erhältlich. Ab 19.990 (Listenpreis – 1.6 e-TorQ 110 Urban) – als Einführungsangebot bei Finanzierung über die FCA Bank um 16.790 zu haben, vier Winterkompletträder inklusive. Das derzeitige Topmodell – 2.0 MultiJet 150 SCR 4x4 AT9 Cross – kostet 34.190 (Listenpreis). Günstigster FireFly (neue Benzinerge- neration): mit 120 PS ab 21.190 (Listenpreis).

Optional sind unter anderem erhältlich: Toter-Winkel-Warner, adaptiver Tempomat und autonomer Notbremsassistent.

Voraussichtlich ab Ende Oktober: vierte Ausstattungsvariante namens S-Design.

Tipp: Ein zweieinhalb Minuten langer, vom Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ inspirierter Film präsentiert den neuen 500X auf originelle und unterhaltsame Art. Zu sehen auf: www.fiat.at