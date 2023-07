Neuer 600 – und die Marke der Farben

Blick zurück: Der 600 (Seicento) ist ein Kleinwagen des italienischen Pkw-Herstellers Fiat, er begründete den Erfolg der Marke in den 1950er- und 1960er-Jahren ...

Jetzt wurde der Seicento als Elektroauto neu aufgelegt. Während das Original auf gerade einmal 3,29 Meter Außenlänge vier Personen befördern konnte, ist der Neue mit 4,17 Metern knapp einen Meter länger und bietet Platz für fünf Personen (Kofferraumvolumen 360 Liter). Der selbstbewusste Klein-SUV ist ein Vollstromer (was sonst?). 156 PS stark (abgeregelte Höchstgeschwindigkeit 150 km/h, in 9,0 Sekunden auf Tempo 100), mit der 54-kWh-Batterie kommt man maximal 409 Kilometer weit, nur im Stadtverkehr sollen sogar bis zu 604 Kilometer möglich sein. Und ist die Batterie einmal (fast) leer, dann wird am Schnelllader (100 kW) in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen. Fiat hat übrigens angekündigt, den 600 ab 2024 auch als Mildhybrid anbieten zu wollen, eine sportlichere Abarth-Version ist ebenfalls denkbar.

Mit dem 600e La Prima fällt der Startschuss für die Einführung der neuen Farbstrategie der Marke, getreu dem Motto „Italien: Das Land der Farben. Fiat: Die Marke der Farben.“ So wird die Version in den leuchtenden Tönen Orange – Sun of Italy, Grün – Sea of Italy, Sand – Earth of Italy und Blau – Sky of Italy angeboten.

Ab sofort bestellbar, Probefahrten ab November. Red ab 36.000 Euro, La Prima ab 41.000 Euro (Listenpreise).

