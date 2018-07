Die Entwicklung der vierten

Focus-Generation begann mit einem weißen Blatt Papier. Ford hat dabei das Feedback seiner Kunden so deutlich in den Mittelpunkt gestellt wie noch nie zuvor. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, da kann man nur den Hut ziehen! „Das beste Auto der Kompaktklasse bauen“ – so lautete das Ziel der Fordianer. Wir meinen: Dieses hochgesteckte Ziel wurde so gut wie erreicht …

Ein richtiger Eyecatcher ist der neue Fünftürer geworden. Modern und sportlich die Linienführung. Der Kühlergrill erinnert an Aston Martin – das mögen wir. Und auch der neue Focus-Schriftzug oberhalb des hinteren Kennzeichens gibt schon was her. Weil das Auto 15 Millimeter flacher und 18 Millimeter länger geworden ist, steht es viel stämmiger auf der Straße. Zwar leidet die Kopffreiheit im Fond durch das abfallende Dach ein wenig, bei der Beinfreiheit hat der Focus aber signifikant zugelegt. Das Kofferraumvolumen (mit Reifenreparaturset): 375 bis 1.320 Liter – passt! Beim Blick in den Innenraum fällt sofort das aufgeräumte, klar strukturierte Cockpit mit großem Touchscreen auf – die Bedienung ist einfacher geworden. Premiere: erste europäische Ford-Baureihe mit Head-up-Display.

„Der neue Focus ist das technologisch kompetenteste und fortschrittlichste Kompaktmodell in der bisherigen Geschichte von Ford Europa …“ Danijel Dzihic, Generaldirektor Ford Austria

Unter der Motorhaube: Drei- und Vierzylinder, ausschließlich Turbo, ausschließlich Abgasnorm Euro 6d-Temp. Die EcoBoost-Benziner sind Dreizylinder (beim Dahingleiten legt die Elektronik sogar einen Zylinder still), die 1,0-Liter-Version hat 85, 100 oder 125 PS, beim 1,5-Liter kann man zwischen 150 und 182 PS wählen. Die EcoBlue-Diesel-Vierzylinder haben 1,5 oder 2,0 Liter Hubraum (95, 120 bzw. 150 PS) – Verbrauch ab 3,5 Liter pro 100 Kilometer (ab 91 Gramm CO 2 pro Kilometer). Von alternativen Antrieben ist derzeit noch keine Rede. Folgt nächstes Jahr: ST – mit mächtig viel Power …

Neu im Programm: achtgängige Wandlerautomatik (mit einem Drehwahlknopf, wie man ihn auch von Jaguar oder Land Rover kennt). Erstmals setzt Ford auf zwei unterschiedliche Hinterachsen (einmal Verbundlenker, einmal Multilink). Für den Focus mit Multilink-Hinterachse ist optional ein interaktives Fahrwerkssystem mit adaptiver elektronischer Dämpferrege-lung lieferbar (das gab es beim kompakten Kölner noch nie) – setzt Maßstäbe bezüglich Dynamik.

Zu den besonderen Kennzeichen des neuen Focus zählt das umfassendste Angebot an Assistenzsystemen (Level 2 für automatisiertes Fahren), das Ford bislang in seinen europäischen Baureihen zu bieten hat. Diese Goodies werden unter dem Oberbegriff „Ford Co-Pilot360“ zusammengefasst. Ein Highlight ist hier der Ausweichassistent – ein Novum in der Kompaktklasse, eine aktive Lenkunterstützung für den Fall, dass der Fahrer ein Hindernis umfahren muss.