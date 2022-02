Focus gezielt verfeinert

Im Mittelpunkt des Facelifts, das sich auf Fünftürer und Kombi gleichermaßen bezieht, stehen in erster Linie Verbesserungen, die den Aufenthalt an Bord für den Fahrer und seine Passagiere noch angenehmer, komfortabler und sicherer machen. Dies beginnt bereits bei den Ausstattungslinien, die sich nun klarer optisch und inhaltlich voneinander unterscheiden – und reicht über die neueste Generation des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC 4 (Bildschirmdiagonale: 33 Zentimeter, es werden übrigens auch normal gesprochene Befehle verstanden) bis hin zu praktisch-intelligenten Lösungen für das Gepäckabteil des Kombis (maximal 1.653 Liter).

Bezüglich Assistenztechnologien wartet der Focus mit einem noch umfassenderen Angebot auf. Der Toter-Winkel-Assistent zum Beispiel kann nun durch gezielte Lenkimpulse aktiv auf den Fahrer einwirken, um einen riskanten Spurwechsel zu verhindern, falls sich ein anderer Verkehrsteilnehmer im schwer einsehbaren Bereich schräg hinter dem eigenen Auto befindet oder sich nähert.

Mehr Auswahl zeichnet die EcoBoost-Hybrid-Modelle mit 48-Volt-Technologie aus: Ford bietet die beiden Mild-Hybrid-Varianten (MHEV) unverändert mit einer Leistung von 125 bzw. 155 PS an – nun aber auch jeweils in Verbindung mit einem siebengängigen Doppelkupplungsgetriebe. Dieses überzeugt speziell im stockenden Verkehr durch großen Bedienkomfort, während es in Kombination mit dem Zusatzschub des Elektro-Generators den Fahrspaß steigert.