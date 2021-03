Karosserie: fünf Türen, sieben Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 5.049 x 2.004 (ohne Spiegel/mit Spiegel 2.285) x 1.778 Millimeter, Radstand 3.025 Millimeter, Wendekreis 12,6 Meter, Eigengewicht 2.466 Kilogramm, Anhängelast gebremst 2.500 Kilogramm, Kofferraumvolumen 330 bis 2.274 Liter.

Motor: Plug-in-Hybrid – Turbobenziner, V6, 3.000 Kubikzentimeter, 363 PS, 555 Newtonmeter; Elektromotor, 102 PS, 300 Newtonmeter (Lithium-Ionen-Batterie mit 13,6 kWh, Ladezeit an einer Haushaltssteckdose sechs Stunden); 457 PS Systemleistung, 825 Newtonmeter Systemdrehmoment; Höchstgeschwindigkeit 230 km/h, in 6,0 Sekunden auf Tempo 100, ab 3,2 Liter Super 95 pro 100 Kilometer, ab 72 Gramm CO 2 pro Kilometer, elektrische Reichweite 42 Kilometer.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (zehn Gänge).

Preis & Serienausstattung: ab 80.400 Euro (Testauto, Listenpreis) – Auf-fahrwarnsystem, Stauassistent mit Stop&Go-Funktion, Fahrspurhalteassistent, aktiver Parkassistent, Navigationssystem, B&O-Soundsystem, Lederpolsterung, elektrisches Panoramaschiebedach, Alarmanlage … Top-Serienausstattung!