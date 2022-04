Mach 1 und Mach-E: Wie Tag und Nacht …

Werbung

Der Mustang steht für Mythos, Kult, Faszination … Der Urvater der Pony-Cars! Aktuell gibt es ihn als Mach 1 und als Mach-E. Das ist so wie Tag und Nacht. Zwei Brüder, die unterschied-licher nicht sein können.

Unter „Mach 1“ versteht man die Schallgeschwindigkeit (etwa 1.200 km/h). Der Mustang Mach 1 schafft logischerweise nicht die Schallgeschwindigkeit, aber seine Kraft kann sich trotzdem sehen lassen: Der V8 bringt es auf stolze 460 PS.

Beim Anlassen des Achtenders steigt die Oktanzahl in den Venen des Piloten jenseits der 100er-Marke. Schon im Stand schnorchelt der Sauger so herrlich archaisch, so wenig politisch korrekt und einfach (sorry) geil. Tradi- tionelle Motorbaukunst vom Feinsten. Liebe Benzinbrüder, so muss ein Motor klingen! Fahrspaß zum Quadrat bereitet auch das Fahrwerk – jedes Kurvengeschlängel ist ein Geschenk.

Einerseits der große Klassiker, der sich von 1964 an mit seiner unwiderstehlichen Form etablierte, und andererseits ein komplett neuer, vollelektrischer Mustang, ganz im Stil der Zeit als SUV. Die emissionsfreie Zukunft bei den Autos lässt sich nicht vermeiden. Aber … naja, egal.

Der Mustang Mach-E ist ein gut aussehender und praktischer Wagen mit (typisch Ford) souveräner Verarbeitung. Das Fahrwerk präsentiert sich sportlich, aber nicht so hart wie beim Mach 1. Und mit 351 PS lässt sich der Stromer auch beeindruckend bewegen (dank Allrad eine feine Traktion). Zu sportlich geht es allerdings nicht lange: Bei flotter Fahrweise und kühlen Temperaturen schafften wir eine Reichweite von 330 Kilometer.