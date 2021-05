Das Geschrei um den Mustang Mach-E war – und ist – groß. Obwohl er gar nicht schreit. Denn er ist ein Vollelektriker, der allererste dahingehend entwickelte der Pflaumen-Marke. Dabei betonen die Fordianer, dass der Stromer-SUV im Coupé-Stil (auch das ist Anlass für Protestgeschrei) kein Nachfolger oder Ersatz des sportlichen Rennpferds mit V8- oder R4-Antrieb sein soll. Sondern ein neues – und andersartiges – Mitglied der Pferde-Familie. Das laut Ford nicht nur aufgrund der einschlägigen Logos in der langjährigen Mustang-Tradition steht. Begründet wird das mit den Argumenten der Sportlichkeit, der Leistungsfähigkeit, der Leistbarkeit.

Dem konnte Mitte Mai im Rahmen eines ersten kurzen Stelldicheins in Wien auf den Grund gegangen werden. Zu Gemüte geführt haben wir uns die (allerdings seit dem Bestellstart Ende 2019 bereits vergriffene) First Edition im vollen Leistungs- und Ausstattungstrimm. Das bedeutet technisch: ein Elektroaggregat pro Achse, stufenloses Getriebe und einen 98,7-kWh-Akku, damit allradgetriebene 346 PS, 580 Newtonmeter und eine WLTP-Reichweite von 540 Kilometern.

Das heißt ausstattungsseitig, zusätzlich zum Standardmitgiftprogramm: Premiumsitze in der ersten Reihe, 19-Zoll-Alus, Voll-LED-Licht mit Projektionslinsen, Ambientebeleuchtung, Aluminiumpedalerie, rot lackierte Bremssättel etc. Macht optisch und haptisch einen feinen Eindruck! Der ist zum Teil überraschend. Von außen betrachtet alleine schon durch die Absenz von Türschnallen. Der Ami öffnet seine Türen auf sensorgesteuerten Tastendruck. Einen Schlüssel übrigens braucht man nicht. Der ist digital, auf dem Smartphone.

„Mit dem Mach-E präsentiert Ford einen vollelektrischen Mustang, der von der gleichen Sehnsucht nach Freiheit, Fortschritt und Fahrdynamik geprägt ist wie der legendäre Sportwagen!“ Christian Wotypka, Pressesprecher Ford Austria

Hat man das Interieur geentert, wirkt der Innenraum geräumiger, als man auf 4,7 Metern Länge vermutet. Im Fond wird es – aufgrund der abfallenden Dachlinie – für größer Gewachsene vermutlich ein wenig eng um den Kopf. Doch fast drei Meter Radstand sorgen vorne wie hinten für angenehmes Beingefühl. Auch macht der Laderaum einen geräumigen Eindruck: 322 bis 1.420 Liter Gepäck passen hinten rein, plus 100 Liter unter die Fronthaube.

Für das Bewegen des Elektro-Pferds braucht es keinerlei Einschulung. Ford hat das Cockpit-Layout nicht neu erfunden, sämtliche Bedienelemente sind an ihrem Platz geblieben. Daran ändert weder der digitale, aufgesetzte Kombiinstrument-Screen mit 10,2 Zoll Bildschirmdiagonale etwas, noch das hochkantig gestellte zentrale Touchdisplay des Multimediasystems (SYNC 4). Das misst großflächige 15,5 Zoll, was das Durchschauen der unkompliziert gehaltenen Menüführung easy gestaltet. Die Funktionen sind verständlich und nicht in Untermenüs versteckt, sodass man dafür keine Gebrauchsanweisung benötigt.

Das Fahren gestaltet sich, wie bei allen Elektroautos, unkompliziert, dabei komfortabel und dennoch sportlich. Power ist ausreichend vorhanden, für die Stadt und für das Land, erst recht für die Autobahn, wobei der Mustang Mach-E nicht mehr als 180 km/h zulässt. Doch in diese Verlegenheit konnte man in der kurzen Testzeit kaum kommen, auch floss der Verkehr bei aprilartigem Wetter sehr zäh bis gar nicht. Dennoch haben wir die – durchaus humorvoll bezeichneten – Fahrmodi durchprobiert. Im Zahm-Modus ist man für alle Eventualitäten – Ampelstarts – schon sehr gut aufgestellt, noch besser im Aktiv-Programm.

Und, siehe Schreien, von künstlichem V8-Sound begleitet im Temperamentvoll-Modus. Der kann, vor allem in der Stadt, andere Verkehrsteilnehmer in hohem Maße fordern, so vehement, wie das Strom-Pony losbricht. Über den Realitätsgehalt des Reichweitenversprechens kann noch kein schlüssiges Resümée gezogen werden. Das erfordert eine längere Ausfahrt. Das Nachladen wird schnell vonstatten gehen, das System kann bis zu 150 kWh Ladeleistung verdauen. Macht 80 Prozent Ladestand in rund 45 Minuten.

Bei 346 PS Spitzenleistung wird es nicht bleiben. Gegen Ende des Jahres wird Ford eine GT-Version mit 487 PS (860 Newtonmeter) nachreichen …