Nach Explorer kommt Explorer

Seit drei Jahrzehnten ist der Explorer einer der beliebtesten SUVs in den USA. Die sechste Generation ist – als Plug-in-Hybrid – auch bei uns erhältlich. Allerdings nicht mehr lange! Denn der XXL-SUV wird heuer in Europa (und somit auch in Österreich) in den Ruhestand geschickt. Sein Nachfolger steht schon fest. Name: Explorer (kein Scherz) – ein Vollstromer. Ein enger Verwandter vom VW ID.4, so nutzt der Ford den Modularen Elektrobaukasten (MEB) des VW-Konzerns. Somit auch mit dem Škoda Enyaq iV und dem Audi Q4 e-tron verwandt.

„Vom Exterieur mit seinem breiteren Auftritt – wozu auch eine breitere Spur zählt – bis zum Interieur mit seinen sportlichen Vordersitzen inklusive integrierter Kopfstützen und der Soundbar sowie einem großen, verschiebbaren Display im Hochformat ist alles Ford“, wird betont. Gemeinsamkeiten mit VW? Plattform und Lichtschalter – und aus.

Der neue Explorer dient als Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit der sich Ford in Europa neu aufstellen wird! CHRISTIAN WOTYPKA, Pressesprecher Ford Motor Austria

Bezüglich Elektroantrieb wird derzeit nur ein Punkt erwähnt: „Per Gleichstrom-Schnellladung lässt sich das Batteriepack in nur 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen.“ Aus Insiderkreisen haben wir allerdings erfahren, dass der neue Explorer eine 77-kWh-Batterie fix haben wird (eine kleine könnte auch kommen). Beim Antrieb soll es wahlweise 170 oder 286 PS mit Heckantrieb geben, dazu eine Topversion mit 340 PS (zwei Elektromotoren – einmal vorne, einmal hinten). Diese Topversion soll unter sechs Sekunden auf Tempo 100 brauchen, bei 180 km/h ist Schluss mit lustig. Die Reichweite? Bis zu 500 Kilometer.

Last but not least eine Premiere: Mit dem neuen Explorer bietet Ford erstmals in Europa ein Modell an, das automatisch Spurwechsel übernehmen kann, ein Blinken in die jeweilige Richtung soll reichen.

Eyecatcher im Innenraum: Der 14,6-Zoll-Touchscreen fällt sofort auf. Foto: Ford

Neu: Ford Explorer

Der vollelektrische Crossover kommt Ende 2023 auf den Markt – mit Heck- oder Allradantrieb sowie in zwei Ausstattungsversionen. Einstiegspreis in Österreich voraussichtlich unter 45.000 Euro. Vormerkungen können ab sofort online auf www.ford.at vorgenommen werden. Ab September sollen Bestellungen möglich sein.