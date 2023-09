Niederösterreichs "beste" Autofahrerin gekürt

Das diesjährige "She's Mercedes Lady Day" Finale – Österreichs größte Verkehrssicherheitsaktion für Frauen – wurde am Samstag, den 9. September 2023, im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf ausgetragen. Unter 50 Finalistinnen konnte sich die glückliche Siegerin Emilia Kienesberger aus Salzburg Stadt mit ihrem Fahrkönnen durchsetzen. Beste Niederösterreicherin wurde Martina Ströbl aus Guntramsdorf.

Für die heurige Ausgabe des "She's Mercedes Lady Day", der von der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit den Partnern Mercedes-Benz, Michelin, Point-S und Casino Baden seit 26 Jahren durchgeführt wird, hatten sich wieder über 2.500 Frauen aus ganz Österreich angemeldet. 600 Autofahrerinnen wurden schließlich für den Wettbewerb ausgelost und konnten – in Einzelbewerben ausgetragen in den acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren – ihr Fahrkönnen sowie ihr umfangreiches Fachwissen in Sachen Pkw unter Beweis stellen. Die jeweiligen Tagessiegerinnen qualifizierten sich für das große Finale.

Großer Showdown beim She's Mercedes Lady Day Finale 2023

Am Finaltag traten die Teilnehmerinnen auf dem Gelände der ÖAMTC Fahrtechnik in Teesdorf in Kleingruppen an. Insgesamt galt es, acht Stationen zu absolvieren. Zu den Aufgaben zählten Bremsen-Ausweichen, Car Control, Zeitslalom und gleichmäßiges Fahren. Mercedes-Benz stellte den hochklassigen Fuhrpark zur Verfügung, mit dem die Finalistinnen ihr Können demonstrierten.

Der krönende Abschluss: die Einladung zum Gala-Abend im Congress Center Baden. Dort wurde der Hauptreis, eine Mercedes-Benz A-Klasse, von Miriam Fuchs, Sponsoring & Eventmanagement Mercedes-Benz Österreich, an die glückliche Gewinnerin überreicht: "Sicherheit ist und bleibt der Markenkernwert von Mercedes-Benz. Unsere innovativen Fahrerassistenzsysteme können helfen, kritische Fahrsituationen zu vermeiden und sicher zu bewältigen, um Insassen oder auch andere Verkehrsteilnehmende zu schützen. Allem voran wollen wir die Öffentlichkeit für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisieren. Deshalb unterstützen wir mit dem Lady Day eine der größten Fahrsicherheitsaktionen Österreichs und gratulieren allen Teilnehmerinnen und Gewinnerinnen."

Neben der Gesamtsiegerin konnten sich auch die besten Lenkerinnen aller Bundesländer mit ihrer Leistung hervorheben und erhielten attraktive Preise von Mercedes-Benz, Michelin, Point-S und Casino Austria.

Neben der Gesamtsiegerin und besten Niederösterreicherin wurden auch die Besten aller anderen Bundesländer gekürt:

Oberösterreich: Theresa Zellinger-Orgler aus Linz

Kärnten: Irina Benigni aus Velden

Steiermark: Natascha Ballaus aus Pernegg

Salzburg: Sonja Muigg aus Hallein

Burgenland: Christine Hagenhofer aus Purbach

Tirol: Sarah Kammerlander aus Kolsassberg

Wien: Maximiliana Trojan aus Döbling

Vorarlberg: Jeannine Harlacher aus Lustenau