e:Ny1: Neue Technik in vertrauter Hülle

Beim Honda-e von 2019 verrät schon die Namensgebung, dass die Marke damals eher keine Ausweitung der Elektropalette im Sinn hatte. Sein futuristischer Look mit den Klassikerzitaten ist bis heute ein echter Hingucker, den Markterfolg verhindern aber der für einen Kleinwagen hohe Preis und die überschaubare Reichweite.

Der zweite Versuch der Japaner muss sich beides nicht nachsagen lassen: e:Ny1 lässt sich in schlampigem Englisch auch als anyone, also jeder, aussprechen und meint natürlich e-Mobilität für jeden.

Mit der Positionierung im SUV-B-Segment zielt er diesem Motto folgend auf die größte Sparte des Marktes und probiert es mit dort bereits vertrautem Äußeren. Er übernimmt sowohl die Abmessungen (4,39 Meter Außenlänge) als auch weitgehend den Look des Modells HR-V und deutet nur mit einigen Retuschen diskret auf den feinen Unterschied seines Antriebs hin. Insgesamt wirkt er damit zumindest im Detail glatter, kühler und moderner als seine Verwandten mit Hybridtechnik.

Unsere kundenorientierte Philosophie und der dynamische Honda-Charakter vereinen sich im elektrischen e:Ny1 – ein moderner SUV, der Benutzerfreundlichkeit und Komfort mit dem Fahrerlebnis eines vollelektrischen Fahrzeugs und ansprechender Reichweite in Einklang bringt. Dagmar Zinner, Country Manager Honda Austria

Im Cockpit hat Honda die Unterschiede großzügiger gestaltet: Zwar ist das Armaturenbrettlayout grundsätzlich ebenfalls ähnlich, durch das freistehende digitale Instrumentendisplay, den Entfall der manuellen Klimasteuerung und den senkrecht stehenden 15,1- Zoll-Touchscreen entsteht aber ein gänzlich unterschiedlicher Eindruck. Unverändert hoch-wertig sind Materialauswahl und Verarbeitung.

Wie viel Entwicklungsarbeit in die neue Elektroplattform der Marke investiert wurde, lässt sich am Gewichtsunterschied ermessen: Trotz mindestens 450 Kilogramm schwerem Akku in der Bodenplatte wiegt der e:Ny1 fahrfertig nur 213 Kilogramm mehr als der HR-V – Honda hat demnach in der Gewichtsreduktion ganze Arbeit geleistet. 62,8 kWh netto bietet die Batterie und damit Saft für maximal 412 Kilometer WLTP-Reichweite, die sich im Praxistest auch mit geringen Abzügen bestätigen ließ. Das Laden von zehn auf 80 Prozent soll der Japaner an einem 100-kWh-Gleichstromschnelllader schaffen.

Die Leistungsdaten von 204 PS und 315 Newtonmetern (Tempo 100 ab 7,6 Sekunden) verraten zwar, dass unter dem Blech wohl der gleiche von Valeo-Siemens zugelieferte Elektromotor steckt, den etwa auch VW verwendet, allerdings verleiht der Gewichtsvorteil dem e:Ny1 (Hondas erster SUV mit Elektroantrieb hat einen Fronttriebler) mehr Agilität und ein dynamischeres Handling.

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda

Neu: Honda e:Ny1

Ab sofort (erste Auslieferungen ab August 2023). Zwei Versionen: Elegance (ab 46.590 Euro*) und Advance (ab 49.590 Euro*). Die Honda-Sensing-Sicherheitstechnologien und -Fahrerassistenzsysteme sind immer serienmäßig dabei (u. a. Toter- Winkel-Assistent, Spurhaltewarner, aktiver Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung).

*Preis inklusive Honda-E-Mobilitätsbonus 2.400 Euro für Privatpersonen. Bis zu 3.000 Euro zusätzliche Bundesförderung für Elektrofahrzeuge möglich.

www.umweltfoerderung.at