Werbung

Das e:HEV beim Jazz steht für „Hybrid Electric Vehicle“. Neben dem Hauptelektromotor, der den Großteil der Arbeit verrichtet, ist auch ein Benziner an Bord. Der wirkt in den meisten Situationen allerdings nicht direkt auf die Räder ein, sondern treibt vornehmlich eine zweite Elektromaschine als Generator an, die den Strom für den Elektroantrieb erzeugt. Alles klar?

Hört sich irgendwie kompliziert an, funktioniert aber tadellos. Und mit 109 PS ist der pfiffige Kleinwagen gut motorisiert, das Drei-Motoren-System kann seine Vorteile hauptsächlich im Stadtverkehr ausspielen. Leise und harmonisch schwimmt der Japaner auch außerhalb der Stadt im Verkehr mit. Tadellos der Geradeauslauf, in Kurven zieht er von Lastwechseln weitgehend unberührt seine Bahn.

Immer wieder toll: die legendären Magic Seats (versenk- und hochklappbare Sitze in der zweiten Reihe) – klassenführendes Platzangebot auf der Rückbank. Raumgefühl und Rundumsicht verdienen sich generell ein großes Lob.