Neuer CR-V: Bis zu 82 Kilometer rein elektrisch

Kompaktheit ist ein dehnbarer Begriff. Was einst Mittelklasse-Längenmaß war, geht heutzutage gerade noch als C-Segment-Dimension durch. Wie beim neu gemachten Honda CR-V, der sich von ursprünglich 4,5 Metern (1996) jetzt, in der sechsten Generation, auf 4,7 Meter gestreckt hat. Was sich, auf um vier Zentimeter auf 2,7 Meter (gegenüber dem Vorgänger) verlängertem Radstand, in luftigem Raumgefühl und feinem Abrollkomfort auswirkt. Ebenso in praktikablem Kofferraumvolumen: 588 bis 596 Liter sind es, je nach Motorisierung, erweiterbar auf 1.643 bis 1.728 Liter. Im neuen CR-V offeriert Honda zwei Antriebssysteme. Einerseits den bereits bekannten, in etlichen Details optimierten Vollhybrid (e:HEV) mit selbstladender 1,06-kWh-Batterie. Andererseits, erstmals in Europa, einen Plug-in-Hybrid (e:PHEV), ein Gespann aus einem 2,0-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren, kombiniert mit Direktantrieb (e-CVT genannt, ist aber kein herkömmliches CVT-Getriebe) und 17,7-kWh-Akku, was bis zu 82 Kilometer elektrische Reichweite ermöglicht.

Unter dem Systemleistungsstrich stehen bei beiden Antriebsversionen 184 PS. Die Laderaumunterschiede ergeben sich aus der Positionierung der Batterie. Die sitzt beim Vollhybriden unter dem Kofferraum, beim Plug-in-Hybriden ist sie unter den Fondsitzen untergebracht. Dafür hat der selbstladende Teilzeitelektriker (mit Front- oder Allradantrieb) 57 Liter Tankinhalt, der rein frontgetriebene Aufladbare kann 46,5 Liter Treibstoff ins Spritreservoir aufnehmen.

Die neue Auflage des CR-V ist perfekt auf die aktuellen Anforderungen des europäischen Marktes zugeschnitten! Alexa Billensteiner, Pressesprecherin Honda Austria

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda

Ein Sportler ist auch der neue CR-V nicht. Doch einer, den man trotz 1.754 (e:HEV) respektive 1.920 (e:PHEV) Kilogramm Gewicht sportlich durch Kurven tanzen lassen kann. Die Lenkung wirkt nicht allzu direkt, ist jedoch gefühlig-präzise. Vom Wechselspiel zwischen Elektro- und Benzinantrieb merkt man im Vollhybriden gar nichts. Und der Plug-in-Hybrid wirkt vor allem im automatischen Modus überaus geschmeidig. Fein ausgewogen ist das Fahrwerk hier wie dort.

Was angenehm auffällt: Das Cockpit und die Bedienung sind nicht übertrieben digitalisiert. Der Mix aus Reglern und Tasten ist vertraut, man kennt sich aus. Das einzige, was nerven kann, ist das Piepsen des Tempo-wächters (noch abschaltbar!), wenn man selbst geringfügigst über das elektronisch erfasste Speedlimit hinausschießt (der e:PHEV schafft – wo erlaubt – 195 km/h). Das ist EU-Vorschrift.

Neu: Honda CR-V

Ab sofort – ab 51.990 Euro (e:HEV) bzw. ab 60.990 Euro (e:PHEV). Premiere: Erstes Honda-Modell in Europa mit Honda-Sensing-360-Rundumschutz