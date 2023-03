Dacias Jogger Hybrid 140: Geiz ist noch immer geil

Wie fährt sich der neue Hybrid-Jogger? Gut, gutmütig, sparsam – der Wagen ist absolut langstreckentaug-lich. Natürlich vermittelt er nicht so ein tolles Fahrfeeling wie zum Beispiel ein 3er-BMW – aber sorry, das muss auch nicht sein, wir reden hier außerdem von einer komplett anderen Preisklasse. Der Dacia schafft – laut Papier – eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h, das glauben wir auch. Last but not least: Das neue Dacia-Logo schaut cool aus – Optimus Prime lässt grüßen.

Foto: Dacia