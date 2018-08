Ja, okay, der i20 mit 84 Benzin-PS fühlt sich schon etwas untermotorisiert an. Und ja, okay, er müht sich beim Überholen und auf der Autobahn etwas ab. Aber wie wichtig ist das wirklich? Wir meinen: Nicht so wichtig! „Rasen“ sollen die anderen – die Hektiker, die Stresssüchtigen, die Herzinfarktkandidaten! In Zeiten wie diesen reicht „unser“ Test-i20 völlig aus – und das angenehme Klima im Innenraum ist dabei Goldes wert!

Erwähnenswert ist hier vor allem der leise Motorlauf in nahezu allen Geschwindigkeitsbereichen. Irgendwie wirkte der Hyundai auf uns entschleunigend, da konnte uns wirklich nichts Besseres passieren! Der i20 ist ein Auto, mit dem man souverän von A nach B kommt (auch wenn A nach B eine weite Strecke ist). Man braucht halt unter Umständen ein bisschen mehr Zeit … Beim Fahrwerk ist ein feiner Mix aus Komfort und Kurvenfreude gelungen – agil das Einlenkverhalten, im Grenzbereich erst spät untersteuernd, gewöhnungsbedürftig die direkte Lenkung, tadellos die Bremsen.

Mit dem i20 hat Hyundai eine attraktive Alternative zu VW Polo & Co. Respekt!

Karosserie:

fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.035 x 1.734 x 1.474 Millimeter, Radstand 2.570 Millime-ter, Wendekreis 10,2 Meter, Eigengewicht 1.158 Kilogramm, Anhängelast gebremst 910 Kilogramm, Kofferraumvolumen 326 bis 1.042 Liter.

Motor:

Benziner, vier Zylinder, 16 Ventile, 1.248 Kubikzentimeter, 84 PS, 121,6 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 170 km/h, in 12,8 Sekunden auf Tempo 100, 5,5 Liter Super 95 pro 100

Kilometer, 126 Gramm CO 2 pro Kilometer, Euro 6d-Temp.

Kraftübertragung:

Frontantrieb, Schaltgetriebe (fünf Gänge).

Preis & Serienausstattung:

15.790 (Testauto, inklusive 1.700 Vorteilsbonus) – u. a. sechs Airbags, ESP, Berganfahrhilfe, Spurwarnassistent, Tempomat mit Speedlimiter,

Klimaautomatik, beheizbares Lenk-rad, Sitzheizung vorne, Audiosystem, Android Auto und Apple Car Play,

Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, Alarman-lage.

Fazit: Klein, aber fein …