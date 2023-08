Ioniq 6: So schaut ein Sieger aus!

Träume gehen manchmal doch in Erfüllung: Die Hyundai-Studie Prophecy wird in Serienproduktion gefertigt, etwas entschärft, doch das coole Aussehen ist geblieben – der Ioniq 6 ist ein Zero-Emission-Vehicle, ein extravaganter Mix aus Limousine und Coupé, selbstbewusst der Auftritt.

Die Südkoreaner bezeichnen den Ioniq 6 liebevoll als „Electrified Streamliner“, der Luftwiderstandsbeiwert von 0,21 ist der bisher niedrigste bei Hyundai (Rekordhalter mit 0,20 ist der EQS aus der Sternenflotte). Und sie beschreiben ihn auch als „fahrende Wohlfühloase“ – dem können wir nur zustimmen. Herrlich die „Relax-Sitze“ (vorne), die für ein Nickerchen beim Ladestopp auf Knopfdruck in eine Liegeposition surren. Apropos Laden: Unser Testwagen war das Topmodell – das heißt: 325 PS Spitzenleistung und eine Batteriekapazität von 77,4 kWh. Die 800-Volt-Technik ermöglicht schnelle Ladezeiten, an einer 350-kW-DC-Schnellladestation dauert es von zehn auf 80 Prozent nur 18 Minuten (das heißt: Das Nickerchen dauert nicht lange). Fahreindruck? Beeindruckend! Der Wagen fährt sich gediegen, leise, der Stress bleibt draußen. Hyundai gibt eine Reichweite (im WLTP-Zyklus) von maximal 519 Kilometern an, die haben wir nicht ganz geschafft, aber 450 Kilometer mit eher flotter Fahrweise sind schon mehr als ok! Wer es unbedingt braucht: Der Ioniq 6 verfügt über ein sogenanntes „e-Active Sound Design“ – dabei handelt es sich um einen raumschiffähnlichen Klang im Innenraum, der sich je nach Fahrzustand ändert.

Noch kurz zur Karosserie: Der Ioniq 6 ist als Viertürer konzipiert. Schade, mit großer Heckklappe wäre manches einfacher ... Gewöhnungssache: der digitale Innenspiegel, den es auf Wunsch gibt.

Test: Hyundai Ioniq 6 Long Range 4WD Top Line

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.855 x 1.880 x 1.495 Millimeter, Radstand 2.950 Millimeter, Wendekreis 11,82 Meter, Eigengewicht 2.096 Kilogramm, Kofferraumvolumen 14,5 Liter vorne, 401 Liter hinten. Motor: Elektro – zwei Elektromotoren, vorne 100 PS/255 Newtonmeter, hinten 225 PS/350 Newtonmeter, Systemleistung 325 PS, Höchstgeschwindigkeit 185 km/h, in 5,1 Sekunden auf Tempo 100, ab 16,8 kWh pro 100 Kilometer, Reichweite bis zu 519 Kilometer, Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit 77,4 kWh, Aufladung von zehn auf 80 Prozent an 50-kW-DC-Ladestation in einer Stunde und neun Minuten. Kraftübertragung: Allradantrieb, einstufiges Automatikgetriebe. Preis: ab 71.490 Euro (Testauto/Liste) – Fünf-Sterne-Ausstattung!