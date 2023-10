Kona Elektro: Made in Europe, made for Europe

Interessant: Hyundai hat den neuen Kona zunächst als rein elektrisches Fahrzeug konzipiert – und dann Verbrenner und Hybrid davon abgeleitet (die zuerst in den Handel gekommen sind).

Ab sofort ist der Kona Elektro bestellbar. Made in Europe, made for Europe – die EV-Variante wird in Nosovice (Tschechien) hergestellt. Beim Betreten der Produktionsstätte spürt man sofort, dass hier nicht nur Autos gebaut werden – sondern Visionen! Hier trifft Innovation auf Tradition. Einfach beeindruckend.

Der neue Hyundai Kona Elektro bietet mit seinen optimierten Abmessungen mehr Platz als sein Vorgänger. Gepaart mit seinem futuristischen Look und den zahlreichen Komfort- und Sicherheitsfeatures wird er zum optimalen Weggefährten ... Rasin Kamali, Pressesprecher Hyundai Österreich

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai, www.weigl.biz

Der 4,36 Meter lange und maximal 172 km/h schnelle Kona Elektro hat nicht nur ein extravagantes Außendesign. Es ist vielmehr die Kombination aus leistungsstarker Technologie und umsichtiger Designphilosophie, die diesen Fünftürer zu einem echten Highlight macht. Die durchgehende Lichtsignatur, sowohl an der Front als auch am Heck, ist ein klares Beispiel dafür. Ein SUV, der sich nicht versteckt, nein, ein SUV, der sich stolz präsentiert. Und der Innenraum? Die Südkoreaner haben hier großen Wert auf eine intuitive Nutzererfahrung gelegt. Vom zentral positionierten Infotainmentsystem bis hin zur durchdachten Anordnung der physischen Tasten für die Klimasteuerung – alles folgt dem Prinzip maximaler Fahrkomfort. Zudem kann sich das Platzangebot mehr als sehen lassen (maximales Kofferraumvolumen hinten 1.300 Liter, vorne passen 27 Liter rein).

Was den Fahrkomfort angeht: Der Vollstromer beeindruckt auch hier! Selbst lange Fahrten werden zum Vergnügen – verantwortlich dafür ist ein Fahrwerk, das sowohl Stabilität als auch Geschmeidigkeit bietet. Ein weiteres Plus: die ergonomisch gestalteten Vordersitze. Dazu kommt eine beeindruckende Reichweite: Mit der 65,4-kWh-Batterie sind bis zu 514 Kilometer (laut WLTP) ohne Stopp möglich. Mit dem i-Pedal kann man vor allem in der Stadt den einen oder anderen Kilometer gewinnen. Auch nicht schlecht: Vehicle to Load – mit dieser On-Board-Ladefunktion ist es möglich, jedes elektrische Gerät mit Strom zu versorgen bzw. aufzuladen.

Preislich positioniert sich der Kona Elektro im mittleren Segment – aber mit einer Fülle von Features, die man eher in höherpreisigen Fahrzeugen erwarten würde. Wir meinen: Jeden Euro wert!

Neu: Hyundai Kona Elektro

Ab sofort bestellbar – ab 38.490 Euro (Aktionspreis). Drei Ausstattungs-Lines stehen zur Auswahl: Smart, Trend und Prestige.