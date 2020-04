Kriegsbemalung? Braucht er nicht. Schließlich ist er auch nicht auf Kriegspfad. Im Gegenteil. Hyundais Santa Fe kommt zwar, dem Namen nach, aus einer Indianerstadt im Wilden Westen. Und ist doch ein ganz Zahmer im Stamm der SUVs. Und ein Eleganter noch dazu.

Die vierte Generation sieht aus, als käme sie gerade vom Laufsteg. Und fühlt sich an, als säße man gerade in der VIP-Lounge. Mit Panoramadach oben (ist in der Topausstattung Serie) und (fast) Platz zum Liegen da-runter (der Fußraum im Fond ist großzügig). Richtig großzügig ist auch der flache Kofferraum (mit Gepäckraum-

assistent), ganz easy der Umbau der hinteren Sitzlehnen per Knopfdruck.

Unter der Haube bei unserem Testwagen: ein gutmütiger Selbstzünder mit bärenstarken 185 PS, mit einer seidenweichen, neu entwickelten Acht-Gang-Wandlerautomatik und

einem ebenso unauffälligen, schlupfabhängig geregelten Allradantrieb. Und die Cowboys? Die haben sogar mit Hut Platz …

Test: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4WD AT Level 6

Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze (sieben Sitze möglich), Länge x Breite x Höhe 4.770 x 1.890 x 1.703 Milli-meter, Radstand 2.765 Millimeter, Bodenfreiheit 185 Millimeter, Böschungswinkel vorne/hinten 18,5/21,2 Grad, Rampenwinkel 15,7 Grad, Eigengewicht 1.975 Kilogramm, Anhängelast gebremst 2.000 Kilogramm, Kofferraumvolumen 625 bis 1.695 Liter.

Motor: Common-Rail-Turbodiesel, vier Zylinder, 1.995 Kubikzentimeter, 185 PS, 400 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 201 km/h, (ab) 6,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer, (ab) 177 Gramm CO2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Kraftübertragung: Allradantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge).

Preis & Serienausstattung: ab 58.690 Euro (Testauto; Siebensitzer ab 60.190 Euro) – autonomer Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-

Assistent, Ausstiegsassistent, 360-Grad-Übersichtskamera, Bergabfahrhilfe, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederausstattung, Sitzheizung und -kühlung vorne, Sitzheizung hinten, Navigationssystem, 19-Zoll-Aluminiumfelgen (Level 6 = Topausstattung).