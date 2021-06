„Westlich von Santa Fe“ gehört zu den herausragenden Westernserien der 1960er-Jahre. Der Santa Fe aus dem Hause Hyundai befindet sich mittlerweile im 21. Jahr (wie schnell die Zeit vergeht) – und er ist natürlich besser denn je!

Die vierte Generation hat kürzlich ein „Facelift“ bekommen. Naja, die immer freundlichen Südkoreaner untertreiben da gewaltig. Der von uns getestete Hyundai hat nicht nur eine neue, sehr eigenständige Front (edel und charismatisch und selbstbewusst der Gesamtauftritt), neu sind auch die Plattform (das erste Hyundai-Modell in Europa mit der völlig neuen Hyundai-Plattform der dritten Generation), der überzeugende 201-PS-Dieselmotor (ein echter Traum!) und, und, und.

Blick in den Innenraum: Da jede Komponente aus hochwertigen Softtouch-Materialien gefertigt ist, verströmt das Interieur Luxus pur. Ja, so luxuriös war noch nie ein Hyundai – Hut ab! Und die überaus korrekten Asiaten haben wirklich an alles gedacht: siehe Autobahnassistenten, siehe Insassenalarm hinten …

Unter dem Strich: Ein rundum feines Auto – wer einen Santa Fe kauft, kann nichts falsch machen … Einfach cool, wie handlich ein 4,8 Meter langer Wagen sein kann.