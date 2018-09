Liebe NÖN-Leserin, lieber NÖN-Leser – es ist wieder so weit: Wählt Euer Auto des Jahres! Nach den großartigen Erfolgen der vergangenen zwei Jahre findet die Autowahl zum dritten Mal in der Geschichte der NÖN statt.

Waren es 2016 noch 40 Autos und 2017 schon 50 Autos, so sind es diesmal 60 Autos, die sich der Wahl stellen. Der Automarkt boomt. Und es ist auch unübersehbar, dass die SUVs boomen. Wir haben reagiert und daraus zwei Kategorien gemacht:

DER TRENDSETTER und

DER TRENDSETTER PREMIUM.

In beiden Kategorien befinden sich insgesamt 26 Autos – das ist fast die Hälfte aller zur Wahl stehenden Autos. Weitere Kategorien sind:

DER EINSTEIGER (Kleinwagen),

DER HANDLICHE (Kompaktwagen),

DER SAUBERE (Elektroautos plus einmal Erdgasauto),

DER SOUVERÄNE (Mittel- und Oberklasse),

DER TEMPERAMENTVOLLE (Coupés, Cabrios, aber auch flotte Limousinen).

Es wird also sieben Sieger geben! Die NÖN-Motorredaktion hat die 60 Kandidaten nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht, es handelt sich dabei um aktuelle Neuheiten oder wichtige Weiterentwicklungen.

Bewusst haben wir uns dabei gegen Superautos (Bentley, Lamborghini & Co.) entschieden.

Bei der NÖN-Autowahl kommt es einzig und allein auf Eure Stimme an. Wir haben wieder auf eine Experten- und Prominenten-Jury verzichtet. Eure und nur Eure Stimme zählt! Wahlberechtigt sind alle aus der großen NÖN-Familie.

So einfach geht es: Ab Dienstag NÖN.at/auto-motor am Handy oder PC öffnen – und schon kann gevotet werden. Registriert Euch namentlich, dann könnt Ihr sogar einen Kurzurlaub in Tschechien gewinnen.

Wir verlosen unter allen Wahlteilnehmern drei Kurzurlaube (zwei Nächte) für je zwei Personen im ostmährischen Kurort Bad Luhacovice – inklusive Halbpension, Kohlensäurebad, Teilmassage und Trinkkur mit dem Luhacovicer Mineralwasser.

Gewählt werden kann vom 25. September bis zum 12. Oktober, 12 Uhr. Und: Ihr könnt gerne auch mehrmals Eure Stimme abgeben …