Erster Eindruck? Natürlich wow! Ein absoluter Eyecatcher ist er, der i8 Roadster. Allein mit seinen Flügeltüren stiehlt er der meisten Sportwagen-Konkurrenz die Show. Das Ein- und Aussteigen kann allerdings, wenn man nicht allzu gelenkig ist, etwas mühsam sein (und peinlich sein, wenn man Zuseher hat). Und natürlich ist der BMW kein Raumwunder. Cool: Das Stoffdach öffnet bzw. schließt per Knopfdruck in etwa 15 Sekunden, auch während der Fahrt, konkret bis Tempo 50.

Der „Sportwagen der Zukunft“ ist ein Plug-in-Hybrid. Er hat einen Benzin- und einen Elektromotor (die Lithium-Ionen-Batterie kann an einer Haushaltssteckdose in rund 4,5 Stunden aufgeladen werden). Das Zusammenspiel beider Aggregate funktioniert perfekt, vorbildlich. Im Standard-Fahrmodus kann der Elektromotor bis zu 105 km/h allein genutzt werden. Wird die eDrive-Taste gedrückt, dann sind emissionsfreie 120 km/h möglich. Die elektrische Reichweite geben die BMW-Leute mit 53 Kilometern an – das glauben wir auch. Ein Druck auf die Sportmodus-Taste und der i8 Roadster wird vom Öko-Fahrzeug zum hörbaren Sportwagen (Dreizylinder-Benziner!). Und als Allradler wird er zum Kurvenräuber, der sein Untersteuern aber nie ganz verstecken kann.