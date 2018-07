Für den Balkon ist er ein bisschen zu groß, aber im Vorgarten macht er sich wunderbar – der Franzose mit dem stacheligen Namen. Der braucht weder viel Dünger noch viel Wasser. Dafür aber jede Menge Auslauf. Schließlich ist der C4 Cactus eine Asphaltpflanze. Und: eine Wiesen-, Wald- und Schotterpflanze. Dort gehört der zur Kompaktklasse zählende Wagen auch hin.

Nicht umsonst sitzt er ein bisschen höher auf seinen Rädern und hat sich hinten zur Sicherheit einen weit hinauf gezogenen Unterfahrschutz umgeschnallt. Die Nase trägt der C4 Cactus ein bisschen höher als der Alte, und zwar mitten zwischen den schmalen, schrägen Scheinwerferaugen, die auf einem eleganten Haar-, nein: Kühlergrillband, aus noblem Aluminium sitzen.

Unter den runden Ecken und schmalen Linien regiert im Innenraum vor allem der Komfort – aber einer von der coolen Sorte. Die dicken, weichen, dezent und passend zum Außenlack abgesteppten Polstersitze könnten genauso gut in der Lobby eines Boutique-Hotels stehen (Advanced-Comfort-Sitze heißen sie bei den Franzosen). Die Schnallen auf dem riesigen, nach oben klappbaren Handschuhfach könnten genauso gut auf einer feschen Reisetasche sitzen. Und der Mirror Screen mitten am leer geräumten Armaturenbrett könnte genauso gut in einem spacigen Zukunftsmobil leuchten.

Fahrgefühl? Superbequem (was auch an der Advanced-Comfort-Federung liegt, eine Federung mit progressivem hy-draulischem Anschlag, die legendäre DS lässt grüßen – für dieses System wurden gleich 20 Patente angemeldet), superflott (was auch am 130 PS starken Benziner liegt), superentspannt (was auch an den Assistenten liegt). Nur ein bisschen laut ist er, der C4 Cactus …