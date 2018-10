RF? Die zwei Buchstaben stehen für „Retractable Fastback“ (auf Deutsch: „versenkbares Fließheck“). Ein versenkbares Hardtop unterscheidet diese MX-5-Version optisch deutlich vom traditionellen Modell mit dem Softtop, mit dem Stoffdach (übrigens der meistverkaufte Roadster der Welt).

Der Begriff „Targa“ ist zwar von Porsche geschützt, aber er beschreibt auch den Mazda treffend. Denn beim dreiteiligen Dach verschwinden auf Knopfdruck die zwei Vorderteile im Heckstaubereich. Fahrer und Beifahrer sitzen dann gut geschützt, aber trotzdem oben offen zwischen dem Heckbügel und der Windschutzscheibe. Die Dachverwandlung dauert 13 Sekunden (somit das schnellste versenkbare Fastback-Dach der Welt!) und funktioniert auch im Rollen (exakt: bis 10 km/h). Der Ordnung halber das Kofferraumvolumen: 127 Liter – unabhängig davon, ob das Verdeck offen oder geschlossen ist. Bezüglich Abla-gen schaut es beim MX-5 RF (so wie bei der Stoffdachversion) eher mager aus. Naja, die Kreditkarte, das Wichtigste, hat immer Platz … Endlich: Die Lenksäule des MX-5 ist jetzt auch in der Länge einstellbar (vorher nur in der Höhe).

Im Kern ist der RF ein typischer MX-5 – eine spaßige Fahrmaschine, das Gegenstatement zum autonomen Wahnsinn. Autofahren soll, muss Spaß machen – und mit dem MX-5 RF macht es verdammt viel Spaß! Unter der Motorhaube unseres Testwagens: 184 (neu!) drehzahlverliebte Pferdestärken, die völlig heiß darauf sind, den hinteren Rädern am Scheitelpunkt einer scharfen Kurve einen kleinen Kick zu geben.

Denn die Stabilitätskontrolle lässt kleine Heckschwenks zu, bevor sie regelt. Der rührend röhrende 2,0-Liter-Sauger (nicht Turbo, nix Downsizing) dreht hochmotiviert, die Gänge legen sich quasi von selbst ein, so willig und leicht lässt sich der kurze Joystick durch die Kulisse bewegen. Die rückmeldungsreiche Lenkung gibt die Choreografie vor, und zwar so zackig, dass die Kurve schon durchfahren ist, bevor man sie sieht. Dieser Sportwagen ist eine gefühlte Verlängerung der eigenen Extremitäten zur Fahrbahn. Extrem kompromisslos. Unmittelbar, hochpräzise, leichtfüßig. Du fühlst die Mechanik, spürst den Asphalt, gierst nach Kurven!

Top die Sicherheitsausstattung: City-Notbremsassistent (registriert Fahrzeuge und Fußgänger vor und hinter dem Auto und kann mit einer automatischen Notbremsung dazu beitragen, Kollisionen zu verhindern), Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung und Rückfahrkamera – alles inklusive!