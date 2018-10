Nach knapp vier Jahrzehnten kam die G-Klasse in zweiter Generation auf den Markt. Und die Deutschen haben ihre Sache gut gemacht – fast alles ist neu, trotzdem sieht die Neuauflage wie der Vorgänger aus.

Das G steht (wie gehabt) für Gelände. Und offroad fühlt sich das Schlachtschiff (mit gleich drei Differenzialsperren) wohl – sehr wohl sogar. Irre, was der G alles kann! Er meistert alles mit Bravour – vorausgesetzt die Person hinter dem Lenkrad hat die Nerven dazu. Fahreindruck onroad? Das ehemals steifbeinige Handling ist einer satten On-road-Performance gewichen – agiles Einlenken, stabiler Geradeauslauf … Nur bei allzu motivierter Gangart setzt die Physik ihre Grenzen, die mehr als 2,4 Tonnen drängen in flott genommenen Kurven doch recht nachhaltig nach außen!

Und der Motor? Wow! Der 422 PS starke V8 schiebt in jeder Lebenslage ordentlich an, dass es nur so rauscht. Schade, dass Sie diesen coolen Motorsound nicht hören können …