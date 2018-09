Karosserie: zwei Türen, vier Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 5.032 x 1.899 x 1.417 Millimeter, Radstand 2.945 Millimeter, Wendekreis 11,6 Meter, Eigengewicht 2.155 Kilogramm, Tankinhalt 80 Liter, Kofferraumvolumen 250/ 350 Liter (offen/geschlossen).

Motor: Benziner, Bi-Turbo (das sogenannte „heiße Innen-V“ bedeutet eine Aufladetechnik wie in der Formel 1), acht Zylinder (in V-Anordnung), 3.982 Kubikzentimeter, 469 PS, 700 Newtonmeter von 2.000 bis 4.000 Umdrehungen pro Minute, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (abgeregelt), in

4,6 Sekunden auf Tempo 100, 10,0 Liter Super pro 100 Kilometer, 229 Gramm CO2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Kraftübertragung: Heckantrieb, Automatikgetriebe (9G-Tronic, neun Gänge).

Preis & Serienausstattung: 184.800 (Testauto) – aktiver Bremsassistent, Seitenwindassistent, Navigationssystem, Burmester-Soundsystem, Einbruch-Diebstahl-Warnanlage.

Fazit:

Beeindruckend, dem Himmel so nah …