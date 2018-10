Hätte Nissan den Qashqai nicht, dann hätten die Japaner ein großes Problem (siehe Verkaufszahlen). Der erste echte Crossover (so die Nissan-Leute) kann seit kurzem mit einem besonderen Goodie geordert werden – Name: ProPilot! Ein Goodie, das das Autofahren extrem angenehm machen kann. Stichwort: Intelligente Mobilität!

Der ProPilot zum teilautomatisierten Fahren erleichtert alles – das Fahren im Stau sowie das Halten des richtigen Abstands auf der Autobahn. Das System trägt zum ermüdungsfreieren Fahren insbesondere im dichten Verkehr und auf langen Strecken bei. Es steigert so den Fahrkomfort und auch das Sicherheitsempfinden von Fahrer & Co. Schon noch irgendwie komisch, aber der Lenkassistent für selbstständiges Spurhalten funktioniert perfekt – die Hände bleiben aber trotzdem am Lenkrad, sicher ist sicher.

Unser Test-Qashqai hatte 130 Diesel-PS unter der Motorhaube. Bezüglich Kraft und Laufruhe gibt es da nichts zu kritisieren. Agil präsentiert sich der Nissan, er fühlt sich in der Stadt genauso wohl wie am Land, aber der Fluss ist nicht seine Sache, muss aber auch nicht sein. Unser Nissan war mit einer stufenlosen Automatik ausgestattet – macht nichts, es kommt überhaupt keine Schaltersehnsucht auf.