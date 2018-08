Europas Motorjournalisten wählten den Peugeot 3008 zum „Auto des Jahres 2017“. Der Grandland X ist der „Bruder“, er teilt sich mit dem französischen Erfolgslöwen einiges – unter anderem die Plattform.

Opels dritter X (nach Mokka und Crossland) passt haarscharf in die aktuelle Autolandschaft: SUVs sind gefragte Autos – und das wird sich sicher nicht so schnell ändern. Zeitlos-elegant das Design. Der Grandland X gefällt uns – irgendwie muss ein Opel-SUV genau so aussehen. Was anderes haben wir eh nicht erwartet. Hoher Will-ich-haben- Faktor …

Im geräumigen Innenraum merkt man sofort das Bemühen um Hochwertigkeit (den einen oder anderen billigen Hartplastikteil übersehen wir). Vom 3008er wurde das extrem kleine Lenkrad übrigens nicht übernommen (leider oder zum Glück, darüber könnte man stundenlang diskutieren) – stattdessen herrscht deutsche Klarheit. Ausgesprochen fein ist der Fahrersitz, der mit der „Aktion Gesunder Rücken“ entwickelt wurde. Angenehm. Absolut langstreckentauglich.

Unter der Motorhaube? Ein 1,5-Liter-Diesel – ein vorbildlich sauberer Flüsterdiesel. Die 130 PS tun dem Rüsselsheimer echt gut – man fühlt sich nie untermotorisiert, die Fahrleistungen sind gefühlt besser als es am Papier steht.

Lassen Sie sich vom X im Namen nicht täuschen: Allradantrieb gibt es nicht, dafür ist auf Wunsch die von Peugeot bekannte GripControl (heißt bei Opel IntelliGrip) zu haben, eine elektronisch gesteuerte Sperre für den Frontantrieb, die die Traktion auf glattem Untergrund verbessert (sollte bei uns in Ostösterreich reichen). Und wie fährt sich der Grandland X überhaupt? Das Fahrwerk glänzt mit einer soften und schlaglochgeprüften Abstimmung. Komfortabel und dennoch agil. Naja: Mit dem Spurassistenten konnten wir uns nicht anfreunden. Dafür sind wir vom Voll-LED-Licht begeistert.